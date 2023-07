Israël/Manifestations : les parents du bébé posé sur la route seront poursuivis en justice

Un avocat va porter plainte contre les parents pour mise en danger de leur enfant

C'est l'affaire qui a agité la toile en début de semaine, en pleines manifestations contre la réforme judiciaire en Israël. Une vidéo montre un père déposant son bébé sur son tapis de jeu au beau milieu de la route pour bloquer la circulation. La petite fille a depuis été surnommée le "baby protest", par les internautes.

L’avocat israélien Raz Attias s’est emparé de l’affaire et a décidé de porter plainte contre les parents. Il s’appuie d’une part sur la jurisprudence, des cas similaires ayant déjà eu lieu dans le passé, où des enfants ont été blessés par inadvertance par des cyclistes et des passants. Les parents ont alors été considérés comme ayant mis leurs enfants en danger.

L’avocat s’appuie d’autre part sur un article de la loi pénale israélienne qui dit que "lors de troubles ou de résistance à l’expulsion, une personne responsable utilise des mineurs comme moyen d’empêcher son arrestation ou son expulsion, une enquête doit être ouverte pour violation du devoir d’un parent ou d’une personne responsable".

Liron Almog /Flash90 Le "baby protest" bloquant la circulation à Tel Aviv, Israël

Une "journée de perturbation" mouvementée et de grande ampleur s’est déroulée mardi dans tout le pays. Les manifestants ont notamment bloqué les rues, les autoroutes et les accès routiers au terminal principal de l'aéroport international Ben Gourion. À l'extérieur du terminal principal de l'aéroport, des échauffourées ont eu lieu entre les manifestants et la police, conduisant à des dizaines d'arrestations. Dans le centre de Tel-Aviv, les manifestants se sont heurtés à la police, ce qui a conduit à l'arrestation de 71 personnes, dont 45 ont été relâchées.