Vague de chaleur en Israël : les autorités appellent à la prudence

Une vague de chaleur extrême a frappé Israël jeudi et devrait se poursuivre au cours des prochains jours. L'essentiel du territoire subira des températures oscillant entre 33 et 36 degrés. Certaines zones du sud d'Israël, les montagnes de Judée, la vallée du Jourdain et les environs du lac de Tibériade, seront même confrontées à des températures variant de 38 à 43 degrés.

Amit Savir, du service météorologique israélien, a indiqué que malgré des journées très chaudes, les nuits seront plus douces grâce à la sécheresse. Si les températures les plus élevées seront enregistrées à l'intérieur des terres, la côte connaîtra des températures plus clémentes. Toutefois, l'humidité côtière accentuera la sensation de chaleur.

D'après le service météorologique israélien, cette canicule devrait perdurer jusqu'à la moitié de la semaine prochaine, et impactera une large portion de la région méditerranéenne.

Face à cette canicule, le ministère de la Santé a invité le public, en particulier les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques, à la prudence. Il est conseillé d'éviter autant que possible l'exposition à la chaleur et au soleil, de limiter les efforts physiques et de s'hydrater régulièrement.

Le ministère a alerté sur le risque accru de coup de chaleur, notamment chez les personnes âgées, les nourrissons, les jeunes enfants, les patients atteints de maladies cardiovasculaires, les personnes obèses, les patients atteints de maladies chroniques, ceux sous certains médicaments et ceux souffrant de maladie aiguë ou de déshydratation.

Par ailleurs, compte tenu de la chaleur intense, les services de lutte contre les incendies et de secours ont interdit l'allumage de feux en zones ouvertes dès ce jeudi. Cette mesure, destinée à prévenir les risques d'incendies potentiellement mortels, restera en vigueur jusqu'à mardi matin. Elle concerne toute activité susceptible de générer des étincelles pouvant déclencher un incendie, y compris certains travaux techniques.