Le président Herzog rencontre le Premier ministre Netanyahou avant son voyage aux États-Unis

Les deux hommes se sont entretenus de la menace nucléaire iranienne et des actions déstabilisatrices de Téhéran dans la région

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et Isaac Herzog se sont rencontrés ce jeudi, avant le voyage du Président israélien à Washington la semaine prochaine.

Isaac Herzog prévoit d'arriver à Washington mardi, pour une réunion avec le président américain Joe Biden et un discours devant les deux chambres du Congrès. M. Herzog se rendra également à New York pour rencontrer le Secrétaire générale des Nations unies.

Certains membres de la droite israélienne estimaient que le président ne devait pas répondre à l'invitation des Etats-Unis compte tenu des relations tendues avec la Maison Blanche, qui refuse toujours d'inviter le Premier ministre Netanyahou.

En début de semaine, Joe Biden avait qualifié le cabinet israélien actuel de "plus extrême" qu'il n'ait jamais vu, citant le soutien de ses ministres à l'expansion des implantations en Cisjordanie. Mais en choisissant d'inviter le président Herzog et non le Premier ministre Netanyahou, Joe Biden renvoie très clairement son message: Il ne veut pas voir la réforme judiciaire aboutir.