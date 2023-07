Réforme judiciaire : des manifestants demandent l'aide de Washington

"Biden, Biden ! Il faut sauver la démocratie israélienne!", ont scandé les protestataires

Des milliers de manifestants contre la réforme judiciaire ont protesté jeudi soir devant l'ancienne ambassade des États-Unis à Tel-Aviv, ainsi que devant les résidences du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Césarée et à Jérusalem. Dans le même temps, des dizaines de personnes étaient rassemblées pour la même cause dans le parc Washington Square à New York, selon une information du média Ynet.

Les manifestants ont réclamé l'aide de Washington alors que le président Isaac Herzog est attendu la semaine prochaine à la Maison-Blanche pour rencontrer le président Joe Biden. "Il y a un message d'urgence. Les manifestants demandent au président Biden de sauver la démocratie israélienne", a déclaré Pierre Klochendler, correspondant i24NEWS, en direct de la ville blanche.

Lundi, les manifestations contre la réforme judiciaire vont s'intensifier dans tout le pays. Ce nouveau "jour de résistance" sera le théâtre de manifestations, de cortèges, mais aussi de blocages de route et de l'aéroport international de Ben Gourion.

"Il y a un sentiment d'urgence parce que la loi sur le changement de la clause de raisonnabilité qui vise à réduire le rôle de la Cour suprême sur toutes les actions du gouvernement, doivent faire l'objet d'une seconde et troisième lectures qui auront lieu dans une dizaine de jours avant que la Knesset parte en vacances", a expliqué Pierre Klochendler. Les manifestants demandent également à l'antenne syndicale de la Histadrout de décréter une journée de grève générale.

Chaim Goldberg/Flash90 Manifestation contre la réforme judiciaire en Israël

Une journée de manifestations avait eu lieu mardi après le vote en première lecture d'une mesure visant à annuler la possibilité pour le pouvoir judiciaire de se prononcer sur "le caractère raisonnable" des décisions du gouvernement. Pour autant, le gouvernement n'entend pas renoncer. Interrogé ce jeudi soir sur i24NEWS, le député Likoud Boaz Bismuth s'est exprimé sur la clause controversée. "Elle détermine qui a le dernier mot. En démocratie, c'est l'électeur qui a le dernier mot, alors qu'en Israël, ce sont les juges. C'est inconcevable", a-t-il affirmé. Fin mars, M. Netanyahou avait décrété une pause dans le processus législatif pour permettre des discussions avec les partis d'opposition. Mais fin juin, les deux principaux chefs de l'opposition, Yaïr Lapid et Benny Gantz, ont suspendu leur participation aux pourparlers. Le président israélien, Isaac Herzog, a appelé les parties à revenir à la table des négociations qui se déroulent sous son égide depuis mars, en vain.