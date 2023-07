"Le pays peut se passer de quelques escadrons, mais pas d'un gouvernement" (Netanyahou)

Des conversations privées ont été dévoilées par le journaliste Amit Segal

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré lors de conversations à huis clos que "le pays peut se passer de quelques escadrons, mais ne peut pas se passer d'un gouvernement". La citation, publiée ce vendredi matin dans une chronique du journaliste Amit Segal du quotidien Yedioth Ahronoth, s'inscrit dans la tendance de M. Netanyahou et de son gouvernement à exacerber les attaques contre les réservistes et les pilotes qui ont annoncé la fin de leur service de manière volontaire.

Dans des autres enregistrements publiés mercredi par Moriah Asraf-Wahlberg sur Channel 13, Netanyahou a été entendu lors d'une réunion du cabinet en train de dire lors d’une conversation avec les conseillers juridiques et le procureur de l’État : "Le refus des pilotes nuira à la capacité de Tsahal et à la capacité de dissuasion d’Israël. Il n’y a pas et il n’y aura pas de place pour le refus, ni de ce côté ni de l’autre. Je ne peux pas imaginer de choses plus graves que l’organisation d’une telle violation massive de la loi. C’est inimaginable. C’est tout simplement impossible à concevoir!", a-t-il lancé. “C’est une affaire qui porte atteinte au corps de l’État, à la sécurité de l’État, et ce n’est pas seulement l’arrêt des capacités, c’est aussi ce que cela fait à notre pouvoir de dissuasion. Qu’est-ce que ça fait, je ne vais pas diffuser des rapports des [services de] renseignement ici, mais si vous voulez, à huis clos, je vous montrerai ce que ça fait, et ce n’est pas rien", a-t-il ajouté.

Miriam Alster/Flash90 Israel's Finance Minister Israel Katz speaking in Tel Aviv, on December 20, 2020.

Le ministre de l'Énergie Israël Katz, a fustigé aujourd'hui les pilotes qui manifestaient sur Twitter. "Les pilotes qui déclarent qu'ils refuseront de servir dans Tsahal en raison de leur opposition à la réforme judiciaire encouragent Nasrallah à penser que s'il attaque Israël, il n'aura pas la capacité de lancer une frappe préventive ou de désactiver les sources du tir de missile. C'est un acte grave qui augmente le risque de guerre", a-t-il écrit.