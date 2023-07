Le Premier ministre a été hospitalisé dans la nuit de samedi à dimanche au centre médical Sheba de Ramat Gan, en raison d'une déshydratation apparente

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, va sortir du centre médical Sheba cet après-midi, après avoir passé des examens concluants dans la matinée, a indiqué Amit Segev, le directeur du département cardiologie de l'hôpital. Le chef de l'Etat hébreu avait été hospitalisé la nuit dernière, en raison d'une déshydratation apparente.

Dans un communiqué le professeur Segev a déclaré : "Notre diagnostic, à l'issue de tous les tests effectués, y compris les tests de laboratoire, est que la raison de l'hospitalisation est la déshydratation. Son cœur est tout à fait normal, sans aucune anomalie, et il pourra rentrer chez lui dans les prochaines heures".

"L'équipe médicale a décidé d'effectuer une série d'examens complets et de routine y compris un test électrique du cœur, qui se sont tous révélés tout à fait normaux", a-t-il ajouté.

La réunion hebdomadaire du cabinet initialement prévue dimanche matin a été reportée à lundi. Netanyahou avait été vu la veille lors d'une visite au lac de Tibériade, où il a mentionné avoir souffert de déshydratation à cause de la canicule, après s'y être rendu sans chapeau ni eau. Un communiqué conjoint de son bureau et du centre médical Sheba a révélé qu'il a ressenti des vertiges après plusieurs heures passées au soleil.

Plus tôt, Netanyahou avait assuré qu'il se sentait "très bien" dans une déclaration vidéo depuis le centre médical, où il subissait "d'autres examens de routine" après son admission aux urgences. L'hôpital a conclu à une déshydratation, les premiers tests n'ayant rien montré d'anormal.

Le Premier ministre, âgé de 73 ans, a été transporté à l'hôpital depuis sa résidence de Césarée, où il passait le week-end. Il était pleinement conscient et capable de marcher sans aide. Sa femme Sara et son fils Avner l'ont accompagné à l'hôpital. Plus tard dans la soirée, son fils Avner a été vu quittant l'hôpital, semblant être de bonne humeur.

Sraya Diamant/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

Contrairement à ses précédents mandats, Netanyahou n'a pas désigné de ministre intérimaire pour le remplacer en cas d'urgence. Le président Isaac Herzog, le chef de l'opposition Yair Lapid et d'autres personnalités politiques lui ont souhaité un prompt rétablissement.

En octobre, Netanyahou avait été hospitalisé au centre médical Shaare Zedek de Jérusalem après s'être senti mal lors pendant l'office de Yom Kippour. Il avait été libéré le lendemain matin après des examens et une nuit passée en observation.