Itzik Zarka a tenu des propos très violents devant des manifestants opposés à la réforme judiciaire du gouvernement

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a demandé à Zuri Sisodu, le directeur général du parti Likoud, d'exclure l'activiste Itzik Zarka après des propos qu'il a tenus samedi soir, affirmant que "six millions d'Ashkénazes supplémentaires devraient être brûlés".

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir Itzik Zarka hurler lors d'une manifestation dans le nord d'Israël : "Ashkénazes, que vous brûliez en enfer. Ce n'est pas pour rien que six millions de personnes sont mortes. Je suis fier. Si seulement six millions d'autres brûlaient", faisant allusion aux six millions de Juifs tués pendant l'Holocauste. Zarka se trouvait à côté d'un groupe tenant une pancarte réclamant une réforme judiciaire et un drapeau du groupe d'extrême-droite Lehava.

Le parti Likoud a fermement condamné les propos de Zarka, affirmant : "Nous n'accepterons ni ne tolérerons des propos aussi choquants. Nous appelons à cesser toute forme de discours incendiaire et violent de toutes parts. Il est temps de nous unir face à nos ennemis et aux nombreux défis qui nous attendent".

Benjamin Netanyahou, actuellement hospitalisé pour une déshydratation, a déclaré : "Nous n'accepterons pas un tel comportement honteux au sein du Likoud".

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a également réagi sur Twitter, rejetant fermement les propos de Zarka. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a lui aussi condamné les déclarations de Zarka, affirmant que de tels comportements et propos n'ont pas leur place, quelles que soient les circonstances.

Itzik Zarka, qui a organisé à plusieurs reprises des rassemblements contre des manifestants opposés à Netanyahou et aux politiques de son gouvernement, a un long passé de menaces et d'incitation contre les Israéliens de gauche, tout en entretenant des liens étroits avec des personnalités de haut rang du Likoud.

Plus tôt cette année, Zarka a organisé des manifestations bloquant les entrées de kibboutz dans le nord d'Israël pour protester contre les manifestations contre la réforme judiciaire qui ont paralysé les routes du pays. Lors de ces manifestations, les participants interrogeaient les automobilistes un par un sur leur soutien ou leur opposition à la réforme.

Il a également été filmé en train de crier à des manifestants de gauche : "Drapeaux noirs, ce sont vos linceuls", "Que vos yeux tombent tous les deux" et "Vous êtes le cancer du pays".