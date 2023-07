Tel-Aviv célèbre les 20 ans de "l'Opéra dans le parc" avec Madame Butterfly

L'opéra sera dirigé par Dan Ettinger, le directeur musical de l'Opéra d'Israël

Le 3 août, la municipalité de Tel Aviv-Yafo, en collaboration avec l'Opéra d'Israël, poursuivra la tradition des opéras gratuites au parc Ganei Yehoshua, avec une production spéciale de l'opéra Madame Butterfly. Produit par le célèbre compositeur italien Giacomo Puccini, Madame Butterfly compte parmi les plus grands opéras de tous les temps. L'événement sera animé par le maire de Tel Aviv, Ron Huldai.

Tomer Neuberg/Flash90 Des acteurs se préparent dans les coulisses de Carmen, un opéra de Georges Bizet, au parc Ganei Yehoshua à Tel Aviv, le 18 août 2022

"'Opéra dans le parc', est une tradition de 20 ans à Tel-Aviv, qui permet à des dizaines de milliers d'amateurs d'opéra locaux et internationaux de découvrir la beauté et la magie de l'opéra sous le ciel étoilé. J'ai créé la tradition inspirée par la conviction que chaque personne dans le pays mérite d'apprécier l'art, et l'opéra en particulier. Je suis immensément fier que cet événement attire chaque année un public diversifié. Cette année, les spectateurs feront l'expérience d'un voyage émotionnel et artistique tout en profitant de la beauté intemporelle de l'un des chefs-d'œuvre lyriques les plus renommés jamais composés", a déclaré Ron Huldai.

Chaque année, des milliers de personnes de tous âges ont afflué à Ganei Yehoshua pour profiter de "l'opéra dans le parc" gratuitement.

Tomer Neuberg/Flash90 Des acteurs se préparent dans les coulisses de Carmen, un opéra de Georges Bizet, au parc Ganei Yehoshua à Tel Aviv, le 18 août 2022

Madame Butterfly, composé par Giacomo Puccini et basé sur la nouvelle de John Luther Long, est considéré comme l'un des opéras les plus célèbres de tous les temps.

wikipedia/Original uploaded by Giladk) Dan Ettinger, le directeur musical de l'Opéra d'Israël

L'opéra sera dirigé par Dan Ettinger, le directeur musical de l'Opéra d'Israël et réalisé par Gadi Schecter. Une grande partie de la distribution est originaire de l'opéra israélien, notamment la chanteuse soprano Alla Vasilevitsky dans le rôle principal, le baryton Oded Reich dans le rôle de Sharpless, la mezzo-soprano Shay Bloch et le ténor Joseph Dennis. L'opéra mettra également en vedette des danseurs. L'Israeli Opera Choir sera accompagné par l'Orchestre symphonique israélien Rishon LeZion.