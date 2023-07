"Dans l'esprit de tous, elle est désormais associée aux manifestations qui sont d'une ampleur et d'une constance sans précédent dans l'histoire du pays"

La mairie de Tel-Aviv a décidé de nommer l'intersection Kaplan-Namir "Place de la Démocratie". La rue est devenue ces derniers mois l'épicentre des manifestations contre la réforme judiciaire depuis 28 semaines consécutives.

AP Photo/Tsafrir Abayov Le carrefour Kaplan devant le Mall Azrieli à Tel Aviv

Le maire, Ron Huldai, est un farouche opposant à la réforme judiciaire et y participe régulièrement en prononçant parfois des discours. "Il y a deux raisons pour lesquelles nous avons décidé d'appeler l'intersection Kaplan-Namir Place de la Démocratie. La première est qu'au cours de la 75e année de l'État d'Israël, il est devenu clair que sa démocratie n'est pas tenue pour acquise. Et nous sommes ici pour rappeler qu'Israël n'a pas d'existence - sans démocratie", a-t-il tweeté pour justifier sa décision.

La deuxième raison est qu'au carrefour Kaplan-Begin, se produit l'une des plus belles choses que les humains sachent faire depuis 28 semaines - se battre ensemble pour des valeurs communes. Nous espérons que même à l'avenir, des années après la disparition de la menace contre notre démocratie, il y aura dans l'État d'Israël un véritable rappel d'une époque où des centaines de milliers d'hommes et de femmes se sont battus ensemble - avec détermination, cohérence et humanité - pour les valeurs de la Déclaration d'Indépendance qui sont le fondement de la société dans laquelle nous voulons vivre et dans laquelle nous voulons que nos enfants vivront : de solidarité, de liberté et d'égalité", a-t-il conclu.

AP Photo/Oded Belilty Des milliers d'Israéliens manifestent contre les projets du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou visant à réformer le système judiciaire, à Tel Aviv

"Une place devenue un symbole"

"En tant que fidèle parmi les fidèles des manifestations à Kaplan, j'ai été ému de la décision de la mairie de Tel-Aviv. Que l'on partage (ou non) les revendications du mouvement pour la démocratie, nul ne peut contester le fait que cette place est devenue un symbole", a témoigné David, habitant de Tel-Aviv, à i24NEWS. "Dans l'esprit de tous, elle est désormais associée aux manifestations qui sont d'une ampleur et d'une constance sans précédent dans l'histoire du pays.

Tomer Neuberg/Flash90 Demonstrators protest against the judicial reform in Tel Aviv, Israel.

Ce changement de nom s'inscrit donc dans la même logique que le fait d'apposer une Déclaration d'Indépendance géante sur le bâtiment de la mairie. Aujourd'hui plus que jamais, Tel-Aviv est le bastion d'un Israël sioniste, libéral, démocratique et fidèle à la vision d'Herzl et de Ben Gurion", a-t-il affirmé. Les opposants à la réforme estiment qu'elle risque d'ouvrir la voie à une dérive anti-libérale ou autoritaire.