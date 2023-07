"L'incitation et le refus de servir dans l'armée mettent en danger la sécurité de tous les citoyens d'Israël" (Netanyahou)

"L'incitation au refus et le refus lui-même sont contraires à la démocratie et à la loi"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi ce lundi matin aux appels des réservistes de l'armée israélienne à ne plus se présenter au service pour protester contre la réforme judiciaire.

"Je voudrais dire quelques mots sur la démocratie. Dans une démocratie, l'armée est subordonnée au gouvernement élu et non l'inverse. Alors que dans un régime militaire, le gouvernement est subordonné à l'armée et plus précisément à un groupe au sein de l'armée", a déclaré M. Netanyahou.

"C'est la différence fondamentale entre une démocratie et un régime militaire. L'incitation au refus et le refus lui-même sont contraires à la démocratie et à la loi. C'est vrai pour toute démocratie, mais dans notre démocratie, l'incitation et le refus mettent directement en danger la sécurité de tous les citoyens israéliens. Ils nuisent à la dissuasion contre nos ennemis qui peuvent facilement être tentés par des actes d'agression contre nous, et ils sapent la discipline au sein de l'armée, qui est la base de l'existence de l'armée en premier lieu", a-t-il affirmé.

"Il n'est pas possible qu'il y ait un groupe au sein de l'armée qui menace le gouvernement élu. Aucun pays démocratique ne peut accepter un tel diktat. Un tel diktat est la destruction de la démocratie. Et ceux qui brandissent le drapeau de la démocratie auraient dû être les premiers à s'élever contre ce phénomène", a-t-il poursuivi.

"Ce refus met en danger la sécurité de tous les citoyens israéliens. Le gouvernement n'acceptera agira contre tout refus et prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité et notre avenir", a assuré le Premier ministre.

Quelque 800 vétérans du service de sécurité intérieure du Shin Bet ont averti dimanche soir, dans une lettre adressée au ministre israélien de la Défense Yoav Gallant et au Premier ministre Benjamin Netanyahou, que la poursuite du processus législatif sur la réforme judiciaire constituait un "danger immédiat pour la sécurité de l'État".