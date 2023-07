Jérusalem : une nouvelle piscine inaugurée dans la Vieille ville

Les travaux d'aménagement du complexe ont duré sept ans

Une nouvelle piscine va ouvrir ses portes au public le 1er août à Jérusalem, au pied des remparts de la vieille ville, dans le complexe sportif de l'école catholique franciscaine Terra Sancta, rapporte Franceinfo. Véritable musée, elle a aussi pour but de réunir toutes les communautés. La piscine, conçue en pierre blonde de Jérusalem avec un fond bleu lagon, fait 16 mètres de long et 8 mètres de large.

Les travaux d'aménagement ont duré sept ans. "Lors de l'inauguration, il y avait plein d'étrangers venus d'Amérique, d'Italie, d'Egypte, de France, du monde entier. Et ils étaient unanimes pour dire qu'il n'y a pas d'autres piscines dans le monde établies au cœur d'une telle richesse culturelle et archéologique", a déclaré le prêtre Père Ibrahim Faltas à Franceinfo. Les travaux ont débuté entre 2017 et 2018, lors de la restauration de l’école. Les fouilles effectuées à cette occasion ont permis de mettre au jour les vestiges d’une église de l’époque byzantine. Une petite exposition permet de mettre en valeur les objets archéologiques trouvés sur le site et des puits permettent aux visiteurs d’observer le sol de la Jérusalem antique. Le projet a coûté environ 2,5 millions d'euros.