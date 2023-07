"Journée de résistance" : les Israéliens à nouveau dans la rue contre la réforme judiciaire

Une manifestante a été grièvement blessée près de Raanana après avoir été heurtée accidentellement par une voiture

Une manifestante a été grièvement blessée après avoir été renversée par une voiture près de Raanana, lors de la "journée de résistance" contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement.

La femme, âgée d'une quarantaine d'années et qui souffre de multiples blessures, se serait arrêtée au milieu de la route pour se joindre aux manifestations et a été heurtée accidentellement par une voiture qui l'a heurtée. Elle a été transportée vers l'hôpital Beilinson dans un état critique, selon un communiqué du Magen David Adom. Des milliers d'Israéliens ont commencé à défiler dans le centre de Tel Aviv dès 6h30 ce mardi, où les manifestants ont notamment bloqué l'entrée du ministère de la Défense et la circulation sur l'autoroute 2, en début de matinée. Les rues centrales Kaplan et Menachem Begin ont été fermées en raison des manifestations.

Toutes les routes interurbaines ont depuis été rouvertes à la circulation. "La police israélienne continuera à autoriser la liberté d'expression et de protestation dans les limites de la loi, mais n'autorisera pas la violation de l'ordre public, la perturbation des règles de circulation et le risque pour tous les usagers de la route", a indiqué un communiqué de la police.

Des Israéliens bloquent l'entrée du ministère de la Défense à Tel Aviv pour protester contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement

Les organisateurs prévoient "des actions diverses et déterminées visant à mettre un terme à la réforme judiciaire". Des blocages de routes sont attendus dans tout le pays. La "Journée de résistance" avait été initialement prévue pour lundi, mais a été reportée. Selon les organisateurs, les manifestations de mardi "marqueront le début d'une semaine sans précédent de résistance civile et de désobéissance à la réforme du système judiciaire".

Les dirigeants de l'opposition ont exhorté les Israéliens à intensifier les manifestations alors que la coalition au pouvoir poursuit ses projets de réforme et notamment celui d'abolition de la clause de raisonnabilité qui vise à empêcher les tribunaux d'invalider les décisions du gouvernement et des ministres sur la base de leur "caractère raisonnable".

Le projet de loi devrait être voté d'ici la fin du mois. Dans la journée de dimanche, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a été averti que des réservistes de Tsahal menaçaient de ne pas se présenter à leur poste si la loi était adoptée, suscitant e nombreuses inquiétudes quant à l'état de préparation de l'armée.