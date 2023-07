Le bureau israélien de Finn Partners jouera un rôle clé dans l'innovation environnementale

"Israël est sur le point de devenir un leader dans le secteur de l'innovation environnementale"

Finn Partners, une agence mondiale de communication intégrée de premier plan, a annoncé que son bureau israélien a lancé un groupe d'innovation environnementale. Finn Israël jouera un rôle de communication clé au nom des entreprises israéliennes du secteur de l'innovation environnementale - des entreprises développant des solutions pour améliorer la durabilité.

"Finn Partners est unique car c'est la seule grande agence mondiale de marketing et de communication à disposer d'un centre phare de communication sur l'innovation en Israël", a déclaré Goel Jasper, associé directeur de Finn Israël, et responsable du groupe Global Digital Health Innovation.

"L'équipe israélienne de Finn peut s'appuyer sur l'expertise du réseau mondial Finn pour élever le secteur florissant de l'innovation environnementale en Israël grâce à des campagnes de communication ayant une portée et un impact mondiaux", a-t-il ajouté.

Finn Partners Israel Gil Bashe, Nicole Grubner, partenaire et Goel Jasper

L'écosystème d'innovation environnementale d'Israël se développe rapidement. Selon Start-Up Nation Central, il y a plus de 850 entreprises dans cet domaine, développant des solutions pour l'énergie propre, les systèmes alimentaires et agricoles, l'industrie, la mobilité, la nature et le carbone, l'eau et la construction. Selon le groupe industriel israélien des technologies climatiques, PLANETech, les investissements dans les entreprises israéliennes de technologie climatique entre 2018 et le premier semestre 2022 ont totalisé 6,67 milliards de dollars.

"Israël est sur le point de devenir un leader dans le secteur de l'innovation environnementale", a déclaré Gil Bashe, président de Global Health and Purpose pour Finn Partners. "La nation est un point de bio-convergence, dans lequel l'innovation dans les biotechnologies, l'ingénierie et la technologie numérique se rejoignent dans une seule communauté; un gouvernement dont les politiques sont très pertinentes et favorables à l'innovation dans la catégorie ; et l'essor des incubateurs d'investissement qui favorisent la créativité et le leadership dans le changement climatique et les technologies environnementales. De cette manière, Israël est à la pointe des solutions transformatrices et contribue à un avenir plus durable", a-t-il expliqué.

Nicole Grubner, associée chez Finn Partners, dirigera le groupe d'innovation environnementale de l'équipe israélienne. Elle dirigera des programmes de communication stratégique pour les entreprises israéliennes ayant un impact dans le domaine de l'innovation environnementale.

"Avec plus de 100 entreprises israéliennes participant à la COP28 de cette année à Dubaï, nous assistons au rôle croissant d'Israël dans la mise en œuvre de solutions pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation planétaire aux impacts de notre changement climatique. Cela commence par la prise de conscience que ces solutions existent aujourd'hui", a-t-elle conclu.