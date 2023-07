Israël : des dizaines de personnes soignées à l'hôpital pour des brûlures de méduses

En cas de piqûre de méduse, il ne faut pas frotter la zone touchée

Depuis le début du mois de juillet en Israël, alors que le mercure atteint des températures record, des dizaines de personnes ont été prises en charge à l'hôpital après s'être faites piquées par des méduses, en nombre sur les côtes.

56 patients ont été soignés pour des piqûres et des brûlures de méduses plus ou moins graves : 31 au centre d'urgence à Ashdod, 20 à Netanya et le reste dans d'autres centres près des villes côtières. Rien que le week-end dernier, 13 cas de brûlures ont été enregistrés.

Le Dr Abdelhadi Furji, directeur médical de Terem et expert en médecine d'urgence, explique qu'il y a environ une semaine, un garçon de 10 ans a été soigné à Ashdod alors qu'il souffrait d'une brûlure au 2e degré due à une piqûre de méduse.

Au cours du week-end, plusieurs cas supplémentaires d'enfants ont été constatés avec des brûlures graves, dont une fillette de 8 ans et un bébé de deux ans et demi, qui ont eu besoin d'un traitement antibiotique et d'une surveillance avant de rentrer chez eux. La plupart des cas ont été traités avec des analgésiques et un traitement local pour neutraliser le venin.

Selon lui, la recommandation la plus importante en cas de piqûre de méduse est de ne pas frotter la zone touchée. "Afin de réduire les dégâts, les parties de la méduse doivent être retirées de la peau, car elles portent encore du venin. Les parties de la méduse ne doivent pas être enlevées à mains nues mais avec un bâton ou un sac plastique, en lavant l'endroit avec de l'eau de mer et non de l'eau douce, ce qui peut aggraver la brûlure. Ce n'est qu'après que l'endroit a été soigneusement lavé à l'eau de mer que l'endroit doit être lavé à l'eau courante pendant quelques minutes."

Avshalom Sassoni/Flash90 Des Israéliens profitent de la plage par une chaude journée d'été à Tel Aviv

Contrairement aux idées reçues, le médecin rappelle qu'il ne faut pas verser de vinaigre, d'alcool ou d'urine sur la brûlure, il suggère également aux baigneurs de se rendre directement au poste de secours à la plage ou au centre d'urgence en cas de piqûre.

Si des symptômes graves tels que des difficultés respiratoires, une faiblesse ou un gonflement anormal sur la zone de la brûlure et dans la gorge, il faut se rendre directement à l'hôpital.