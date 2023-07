Israël : un traitement nasal unique pour les lésions de la moelle épinière

Chaque année, entre 250 000 et 500 000 personnes souffrent de lésions de la moelle épinière

La société israélienne biopharmaceutique pionnière NurExone Biologic Inc. a mis au point un traitement du futur pour les lésions de la moelle épinière. Grâce à une thérapie innovante, appelée exopten, et une plateforme exotherapy exclusive, les chercheurs ont élaboré un traitement non invasif, administré par le nez. En tirant parti de la puissance des exosomes et en utilisant l'administration intranasale, cette approche pourrait bien révolutionner la vie de milliers de personnes touchées par des lésions de la moelle épinière. i24NEWS a interviewé le Dr Lior Shaltiel, PDG et directeur général de NurExone pour tenter de comprendre les enjeux de cette nouvelle technologie de pointe, à l’avenir très prometteur.

"Après une étude réalisée en 2014, nous avons reçu les premiers résultats montrant qu’il y avait une amélioration fonctionnelle significative de la moelle épinière chez les rats qui avaient reçu la thérapie innovante par le nez", a déclaré Lior Shaltiel, PDG et directeur de NurExone depuis 2021, à la tête d’une équipe de 15 personnes.

Larry Brandt Dr Lior Shaltiel

Les études précliniques menées par NurExone ont démontré d’excellents résultats. Exopten a notamment atteint un taux de réussite de 75 % en aidant les rats paralysés à retrouver le réflexe des membres postérieurs, la fonction motrice et le contrôle sensoriel. De plus, les rats n'ont montré aucun signe d'automutilation, indiquant des niveaux de stress réduits et validant l'efficacité du traitement.

Les essais sur les humains devraient avoir lieu à la fin 2024 début 2025, en Israël, aux Etats-Unis et au Canada.

La moelle épinière est la principale voie de communication entre le cerveau et le reste du corps. C’est une structure allongée, épaisse et fragile et qui est protégée par le rachis (colonne vertébrale) constitué de vertèbres. Les vertèbres sont séparées et protégées par des disques de cartilage qui amortissent les chocs. Il se peut que des fractures vertébrales sectionnent ou compriment la moelle épinière et causent une lésion au niveau de la moelle (lésion médullaire). Dans ce cas, tous les muscles sont paralysés ou affaiblis au-dessous du niveau de la lésion et la sensibilité disparaît dans cette région.

Dans le cas d'une lésion médullaire dans la région lombaire, les deux jambes seront paralysées ou affaiblies et insensibles tandis que pour une lésion médullaire sévère à hauteur de la nuque, les deux bras et les jambes seront paralysés ou affaiblis et insensibles.

Les exosomes, également connus sous le nom de vésicules extracellulaires, sont des nanoparticules naturellement présentes dans le corps, sécrétées par les cellules. Ils ont une capacité unique à transporter la "cargaison" biologique vers des cellules spécifiques et des tissus enflammés, tout en naviguant dans les espaces extracellulaires et en pénétrant les membranes cellulaires. Ces exosomes sont délivrés par voie intranasale, ce qui leur permet d'atteindre la zone endommagée et de favoriser la régénération des neurones dans la moelle épinière.

Les lésions de la moelle épinière ont des conséquences dévastatrices et conduisent souvent à une paralysie permanente des individus. La thérapie exopten a notamment le potentiel de changer la donne dans le traitement des lésions et vise surtout à améliorer la qualité de vie des patients.

Des avantages considérables

Ce qui distingue exopten des autres traitements, c'est sa méthode d'administration unique par voie intranasale. Cette technologie a la possibilité d’offrir une option de traitement plus pratique pour le patient et adaptée à chacun.

"Depuis des années, de nombreux chercheurs tentent d’apporter des solutions aux dommages causés à la moelle épinière, nous avons donc essayé de changer le paradigme, et d’imaginer un traitement différent qui peut être prescrit à tous les patients sans effets secondaires. Selon moi, c’est le traitement du 21e siècle et du siècle à venir, car il ne s’agit pas de thérapie cellulaire, c’est un processus beaucoup plus performant. La thérapie nasale permet d’atteindre rapidement le système nerveux central et c’est un avantage inégalable pour traiter de manière adéquate la moelle épinière affectée d’un patient", a affirmé Lior Shaltiel.

Par ailleurs, l'administration intranasale du traitement a entraîné une amélioration significative de la motricité, une récupération sensorielle et une restauration plus rapide des réflexes urinaires chez les rats. La récupération fonctionnelle s'est également accompagnée de changements biologiques de réduction de la neuroinflammation et de la gliose, d'une augmentation de la régénération axonale et de l'angiogenèse, et d'améliorations structurelles et électrophysiologiques.

Chaque année, entre 250 000 et 500 000 personnes souffrent de lésions de la moelle épinière. Environ 90% des cas sont dus à un accident, une chute ou des violences.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS