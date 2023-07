Israël/Réforme judiciaire : la police utilise des canons à eau pour disperser les manifestants

"Il est presque 23H et il y a encore des blocages dans plusieurs axes routiers centraux, y compris Ayalon", affirme un témoin à i24NEWS

La police israélienne a utilisé ce mardi soir des canons à eau et a aspergé les manifestants qui bloquent l'autoroute Ayalon près de la rue Kaplan, alors que les manifestations contre la réforme judiciaire se sont intensifiées.

Plusieurs manifestants ont été blessés, l'un d'entre eux étant touché à l'œil par le jet d'eau. La foule a scandé "Qui protégez-vous ?" et "Honte à vous!" lorsque des policiers à cheval sont arrivés près d'une foule de manifestants à l'entrée de l'autoroute Ayalon.

"C'est une journée exceptionnelle de mobilisation qui a commencé extrêmement tôt, vers 6H30 du matin et la police pensait que tout allait s'arrêter vers 21H", témoigne Dov, présent sur les lieux, à i24NEWS. "La nouvelle stratégie consiste à recevoir des consignes en dernière minute via un groupe WhatsApp pour se réunir afin de 'semer' les forces de l'ordre. Plus de 250000 personnes sont reliées à ce groupe", a-t-il indiqué. "Il est presque 23H et il y a encore des blocages dans plusieurs axes routiers centraux, y compris Ayalon", a ajouté Dov.

JACK GUEZ / AFP Des manifestants contre la réforme judiciaire à Tel-Aviv, le mardi 18 juillet 2023

Des milliers d'Israéliens se sont de nouveau mobilisés, bloquant des gares et des routes, pour dénoncer le projet de réforme judiciaire porté par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qu'ils voient comme une menace pour la démocratie.

Depuis l'annonce en janvier du projet de réforme du système judiciaire, des dizaines de milliers de personnes manifestent chaque semaine dans l'un des plus grands mouvements de contestation de l'histoire d'Israël.