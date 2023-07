Le comportement complexe des hommes préhistoriques "plus ancien qu'on ne le pensait", révèle une étude israélienne

L'IA et des analyses chimiques ont été utilisées pour déterminer l'origine de milliers de haches en silex trouvée dans la vallée de Hula, en Israël

Une étude menée par des chercheurs de l'université de Tel-Aviv et du Tel-Hai College, publiée dans la revue Geoarchaeology, a résolu un ancien mystère lié aux haches préhistoriques. L'intelligence artificielle et des analyses chimiques ont été utilisées pour déterminer l'origine de milliers d'exemplaires trouvés dans la vallée de Hula, en Israël. Les empreintes géochimiques des haches trouvées sur les sites préhistoriques les plus anciens de la vallée, Ma'ayan Barukh et Gesher Benot Ya'aqov, ont indiqué que la matière première provenait d'un silex de haute qualité situé à 20 kilomètres de là, sur le plateau de Dishon. L'étude a mis en évidence un comportement complexe des hommes préhistoriques bien plus tôt qu'on ne le pensait.

Tel Aviv University Dr. Meir Finkel du département d'archéologie et des cultures du Proche-Orient ancien, Université de Tel Aviv, Israël

"Nos résultats indiquent que ces premiers hommes avaient des capacités sociales et cognitives élevées : ils connaissaient leur environnement, les ressources disponibles et s'efforçaient de se procurer des matières premières de haute qualité dont ils avaient besoin. À cette fin, ils planifiaient et effectuaient de longs voyages et transmettaient ces connaissances essentielles aux générations suivantes", expliquent les chercheurs.

"La vallée offrait aux premiers hommes de riches ressources en eau, en végétation et en gibier, au beau milieu de la route de migration vers le nord depuis l'Afrique - la grande vallée du rift africain", a souligné le Dr Meir Finkel de l'université de Tel Aviv, décrivant la vallée de Hula, située dans le nord d'Israël, qui contient des sites préhistoriques datant d'il y a 750 000 ans.

Tel Aviv University Illustration - Haches préhistoriques en silex

"Ces premiers habitants ont laissé derrière eux de nombreux artefacts, dont des milliers de haches – des silex taillés pour s'adapter à la main humaine. L'un des outils les plus anciens et les plus universels produits par l'homme, la hache, a pu servir de 'canif' polyvalent pour de nombreuses tâches", a poursuivi l'archéologue.

"Environ 3 500 haches ont été trouvées éparpillées sur le sol à Ma'ayan Barukh, et plusieurs milliers d'autres ont été découvertes à Gesher Benot Ya'aqov", a ajouté le professeur Gonen Sharon du Tel-Hai College. "En d'autres termes, pour fabriquer les 3 500 haches trouvées à Ma'ayan Barukh, les premiers hommes ont eu besoin de 3,5 tonnes de silex. Restait à savoir où ils se procuraient-ils une telle quantité de silex."

"De nombreux chercheurs ont tenté de répondre à cette question, mais notre étude a été la première à utiliser des technologies innovantes du 21e siècle : une analyse chimique avancée et un algorithme d'intelligence artificielle développé spécifiquement à cette fin", a détaillé le professeur israélien.

Tel Aviv University Professeur Erez Ben-Yosef, Université de Tel Aviv, Israël

"Afin de se procurer les matières premières nécessaires à la fabrication de leurs haches, ils planifiaient et effectuaient des marches de 20 km incluant une ascension de 70 à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce savoir important a en outre été transmis d'une génération à l'autre, pendant plusieurs millénaires. Tous ces éléments suggèrent un niveau élevé de sophistication et d'habileté, que les chercheurs modernes n'attribuent généralement pas aux hommes préhistoriques à une époque aussi précoce", a conclu le professeur Erez Ben-Yosef, de l'université de Tel Aviv.