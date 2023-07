Refus de servir des réservistes : Netanyahou rencontre Galant et Halevi

Les responsables de la défense et les politiques ont mis en garde contre les défections massives qui pourraient rendre Israël plus vulnérable

Le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, ont rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou cette semaine pour évoquer le nombre grandissant de soldats réservistes qui menacent de ne pas se présenter à leur poste en signe de protestation contre la réforme judiciaire promue par le gouvernement.

Amos Ben-Gershom (GPO) Le Premier ministre Benjamin Netanyahou assiste à un briefing de sécurité lors d'une opération à Jénine le 3 juillet 2023.

Dans un communiqué, le ministère de la Défense déclare que M. Galant et M. Halevi ont informé M. Netanyahou de la "situation sécuritaire et de la compétence de Tsahal". Le ministère n' pas donné plus de détails sur la réunion, ni sur la date à laquelle elle a eu lieu.

Les responsables de la défense et les politiques, de droite comme de gauche, ont mis en garde contre les refus massifs des réservistes qui pourraient rendre Israël plus vulnérable aux menaces extérieures et nuire à la compétence de l'armée.

IDF Spokesperson Exercices conjoints des armées de l'air grecque et israélienne dans le cadre d'un programme de formation en Israël, le 12 juillet 2022

Près de 300 médecins réservistes prévoient de remettre mercredi après-midi des lettres à leur supérieur hiérarchique, annonçant leur décision de mettre fin à leur engagement bénévole. Mardi soir, plus de 160 réservistes occupant des postes stratégiques au sein de l'armée de l'air israélienne ont fait savoir, dans une lettre, leur décision de mettre en suspens leur service de réserve. Cette suspension durera tant que le gouvernement poursuivra l'avancement de la réforme législative concernant le système judiciaire.

Dimanche, à l'issue d'une réunion d'urgence, MM. Galant et Halevi ont convenu de transmettre à M. Netanyahou leurs inquiétudes concernant l'impact négatif potentiel de ces défections sur les activités militaires.