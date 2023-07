Le Likoud a rejeté la proposition de chef du parti Unité nationale, arguant qu'il est lui-même responsable de l'échec du dernier cycle des négociations

Benny Gantz, le chef du parti Unité nationale et un des leaders de l'opposition, a proposé mercredi soir de reprendre immédiatement des négociations avec la coalition afin de développer une approche consensuelle pour modifier le texte sur le "caractère raisonnable" des décisions du gouvernement, alors qu'un projet de loi visant à interdire son application au cabinet et aux décisions des ministres se rapproche de l'adoption.

M. Gantz précise que sa condition pour la reprise des discussions est que le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'engage à ne faire avancer les ambitions du reste du gouvernement en matière de réforme judiciaire que par le biais d'un consensus.

"Je demande à M. Netanyahou et à tous les membres responsables de cette chambre - vous avez le devoir national d'accepter la proposition", a déclaré M. Gantz, s'adressant à la presse depuis la Knesset.

"Ce soir, nous pouvons nous réunir à la résidence du président, où se sont déroulées les négociations sur la réforme du consensus jusqu'à ce qu'elles soient gelées en juin, et discuter de la mise en place d'un cadre convenu pour le test du caractère raisonnable, d'une manière qui n'ouvrira pas la porte à la corruption et qui préservera les principes de la démocratie", a déclaré le chef de l'Unité nationale.

Il a également insisté sur le fait que son offre est conditionnée par le fait que tous les changements judiciaires futurs ne se feront que par "consensus".

"C'est aussi la condition de base du dialogue : que le Premier ministre s'engage, en présence et avec le soutien du président, à ce que, si nous parvenons à des accords, les réformes de la justice et de la gouvernance ne soient désormais menées qu'avec un large consensus, y compris tous les éléments législatifs discutés à la résidence du président", a déclaré M. Gantz. "Aucune autre législation ne sera avancée sans un large consensus", a-t-il ajouté.

Kobi Gideon/GPO e président Isaac Herzog accueille des délégations du Likoud, de Yesh Atid et de l'Unité nationale pour des négociations sur la réforme du système judiciaire dans sa résidence à Jérusalem, le 28 mars 2023.

"La situation sécuritaire est la plus difficile que nous ayons connue depuis la guerre du Yom Kippour. Il existe un réel danger de guerre dans les arènes proches et lointaines. Le terrorisme frappe dans nos rues et nos ennemis reçoivent le mauvais message", a averti l'ex-chef d'état-major et ancien ministre de la Défense. "Je vous regarde dans les yeux et je vous le dis - je suis très inquiet", a-t-il affirmé en soulignant le "danger clair et immédiat".Peu de temps après son allocution, le Likoud a rejeté la proposition de Benny Gantz, arguant qu'il est lui-même responsable de l'échec du dernier cycle des négociations et a rejeté ses conditions de reprise sous les auspices du président Isaac Herzog. "Nous nous attendions à une offre sérieuse. Malheureusement, nous avons reçu un autre diktat. Si M. Gantz souhaite sérieusement un dialogue et un compromis, il est invité au bureau du Premier ministre ce soir", a réagi le parti dans un communiqué.