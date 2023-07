Israël : une grotte aurait été utilisée pour de la nécromancie

Les chercheurs estiment que ces artefacts ont été disposés dans la grotte entre le IIe et le IVe siècles

Dans la grotte de Te'omim, à 30 kilomètres de Jérusalem des archéologues ont trouvé des crânes, des lampes à l'huile et des restes d'armes, dont la date est estimée entre le IIe et le IVe siècle de notre ère.

Selon une étude, les artefacts montrent que le site a été utilisé pour de la nécromancie, qui consiste à "prédire l'avenir et évoquer les esprits des morts". Des chercheurs de l'université Bar-Ilan et du Centre de recherches sur les grottes de l'Université Hébraïque de Jérusalem y ont mené des fouilles depuis 2009.

Plus de 120 lampes à huile intactes, des pièces de monnaies, des bols et récipients en céramique et en verre, des lames de hache et de lance ainsi que trois crânes humains ont été récupérés.

Les chercheurs estiment que ces artefacts ont été disposés dans la grotte entre le IIe et le IVe siècles, durant la période où la région a été repeuplée après la chasse des rebelles juifs par Rome. La présence de crânes suggère que le but était d'essayer de parler aux morts. La nécromancie était considérée comme maléfique dans l'Empire romain.