Nouvelle naissance d'une girafe au zoo de Jérusalem

Une girafe sud-africaine vient de naître à Jérusalem et a déjà rejoint un groupe unique qui vit fait partie du projet conjoint de conservation des espèces avec l'Association européenne des zoos (EAZA). Désormais, le groupe compte neuf girafes.

La petite est née de l'union de Linda et Rio, originaires du zoo biblique, issus du programme d'élevage international, qui vise à préserver et à sauver cette sous-espèce de girafes. La girafe sud-africaine est en danger en raison de la destruction de son habitat en Afrique et des réserves dont la superficie se rétrécit.

Elle est née à l'issue d'une grossesse de 15 mois; elle pèse environ 60 kg et mesure 1,80 mètre.

Pendant les premiers jours, elle est restée avec sa mère mais elle devrait très prochainement se joindre aux autres girafes.

Le site Web du zoo biblique de Jérusalem indique que bien qu'il n'y ait qu'une seule espèce de girafe, il existe en fait entre six et neuf sous-espèces qui diffèrent les unes des autres principalement par le motif des taches et leur couleur (certains chercheurs pensent que les sous-espèces sont en fait des espèces distinctes). Dans le zoo de Jérusalem, il n'y a que des girafes sud-africaines.