L'incident fait l'objet d'une enquête afin de déterminer s'il s'agit d'un acte terroriste ou criminel

Un homme de 30 ans a été grièvement blessé jeudi soir dans une attaque au couteau dans le quartier de Gilo, à Jérusalem. L'incident fait l'objet d'une enquête afin de déterminer s'il s'agit d'un acte terroriste ou criminel. Le blessé a quant à lui affirmé avoir été poignardé par un homme d'origine arabe qui a fui les lieux. Un suspect a été arrête par la police peu après les faits.

L'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem qui a pris en charge le blessé a indiqué que son état était instable et qu'il avait été transféré au bloc opératoire.

Les attaques au couteau et à l'arme à feu sont devenues récurrentes en Cisjordanie et dans certaines villes israéliennes. Cette vague d'attentats a déjà fait plus de 35 morts depuis le début de l'année 2023.