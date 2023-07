Scandale Pegasus : Israël serre la vis autour des outils de cybersurveillance

"L'utilisation de ces outils doit être contrôlée et réglementée, tandis que ceux qui en abusent ou en font un usage illégal doivent faire l'objet de poursuites"

Après le scandale Pegasus, le ministre israélien de la Justice a annoncé ce jeudi la création d'un comité d'inspection gouvernemental chargé d'examiner l'utilisation des outils de cybersurveillance par les forces de l'ordre, dans le but de recueillir des preuves pénales.

Yariv Levin devrait faire appel au gouvernement pour qu'il approuve l'octroi de pouvoirs au comité, permettant à celui-ci d'examiner la conduite de la police, du parquet et de leurs systèmes de contrôle, afin de réglementer l'utilisation d'outils technologiques de pointe, "et renforcer la confiance du public endommagée par l'affaire Pegasus". Il s'agit pour le ministre "de tenir compte de la nécessité de protéger le droit au respect de la vie privée d'une part, et donner aux forces de l'ordre des outils efficaces pour lutter contre la criminalité et la corruption d'autre part".

En annonçant la création du comité, Yariv Levin a déclaré : "Les citoyens d'Israël ont droit à la vie privée et au fait que chaque procédure d'enquête soit menée conformément à la loi, dans le respect des droits des personnes interrogées, témoins et toutes les personnes concernées."

"L'accélération des développements technologiques nécessite l'octroi d'outils technologiques appropriés par les autorités pour lutter contre la criminalité et la corruption. Mais l'utilisation de ces outils doit être contrôlée et réglementée, tandis que ceux qui en abusent ou en font un usage illégal doivent faire l'objet de poursuites", a-t-il ajouté.

L'initiative du ministre de la Justice fait suite au coup de tonnerre provoqué début 2022 par le journal israélien Calcalist, qui affirmait que la police israélienne usait à une échelle étendue du logiciel de surveillance Pegasus, produit par la société NSO, aussi bien dans le cadre d’enquêtes judiciaires que du maintien de l’ordre face à des manifestations. Selon le média, nombre de ces écoutes supposées, non autorisées par la justice, étaient liées à l’enquête ayant mené à l’inculpation de Benjamin Netanyahou, pour fraude, corruption et abus de confiance.

Si ces allégations n'ont jamais pu être prouvées -y compris par le journal qui a toujours refusé de révéler ses sources - elles ont contribué à alimenter les doutes du public sur des abus de la part des forces de l'ordre dans le contexte du scandale Pegasus à l'échelle mondiale.