Israël/Réforme judiciaire : les refus de servir des pilotes réservistes se multiplient

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a été mis au courant de la situation

1142 réservistes de l'armée de l'air israélienne dont 513 pilotes ont signé une déclaration pour annoncer qu'ils n'ont plus l'intention de continuer à se porter volontaire pour leur service de réserve, en guise de protestation contre la poursuite de la législation sur la réforme judiciaire, a révélé vendredi matin Channel 12. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a été mis au courant de la situation par le chef d'état-major et le commandant de l'armée de l'air. Il s'agit d'un nombre important de pilotes de l'armée israélienne alors que le refus de servir ne fait que s'accentuer jour après jour. 300 médecins réservistes de l'armée ont prévenu mercredi qu’ils ne rempliraient plus leur mission volontaire. Mardi, plus de 160 réservistes occupant des postes clés au sein de l'armée de l'air israélienne ont publié une lettre indiquant qu'ils suspendaient leur service de réserve volontaire tant que le gouvernement avancerait dans le processus législatif sur la réforme du système judiciaire.

JACK GUEZ / AFP Des manifestants sont exposés aux jets de canon à eau tirés par la police anti-émeute israélienne lors d'une manifestation contre le projet de loi de réforme judiciaire du gouvernement israélien, à Tel-Aviv, le 18 juillet 2023.

Dans un court discours jeudi soir, le Premier ministre a réaffirmé le maintien de la réforme judiciaire et dénoncé le danger pour la démocratie de l'insubordination militaire. Il a également affirmé que sa porte restait "ouverte" pour des négociations avec l'opposition après qu'une commission parlementaire a adopté une mesure clé du projet.

Amos Ben-Gershom / GPO Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu.

Dans le même temps, des milliers de manifestants ont continué jeudi soir de protester à des carrefours de plusieurs villes du pays alors que des centaines d'autres se dirigent vers Jérusalem ce vendredi matin. Cette marche de quelque 70 km devrait s'achever samedi devant la Knesset. En début de semaine, le Premier ministre avait souligné que l''incitation et le refus de servir dans l'armée mettent en danger la sécurité de tous les citoyens d'Israël".