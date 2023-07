Israël reçoit de nouveaux avions de combat F-35

L'armée de l'air israélienne possède officiellement 39 avions "Adir", et accumule plus de 20 000 heures de vol avec l'avion de pointe F-35

L'armée de l'air israélienne a reçu jeudi trois avions Lockheed Martin F-35 "Adir", a annoncé vendredi l'entreprise aérospatiale américaine. Les jets ont atterri sur la base aérienne de Nevatim.

Avec cette nouvelle acquisition, l'armée de l'air dispose officiellement de 39 jets "Adir" et d'un avion expérimental, connu sous le nom d'AS-15, stationné sur la base de Tel Nof. La flotte israélienne de F-35 a dépassé les 20 000 heures de vol cumulées en formation, certification et activité opérationnelle.

Israël a été le premier pays au monde à acheter ces avions de combat avancés, dans le cadre d'une transaction de vente militaire avec le gouvernement américain signée en octobre 2010. L'armée israélienne a ensuite déclaré la capacité opérationnelle du F-35 "Adir" en décembre 2017, après avoir achevé les processus complets de formation, d'entraînement et d'assimilation de l'avion et de ses équipages.

En juillet, Lockheed Martin a déclaré que 945 F-35 dans le monde avaient accumulé 691 000 heures de vol, opérant à partir de 39 bases et porte-avions dans neuf pays à travers le monde, et que plus de 2 070 pilotes et 14 525 membres du personnel de maintenance avaient été formés jusqu'à présent.

Lockheed Martin Lockheed Martin F-35 "Adir" aircraft

Israël a approuvé l'achat d'un troisième escadron de F-35 fabriqués par Lockheed Martin dans le cadre d'un accord de 3 milliards de dollars, a déclaré le ministère de la Défense début juillet. Le processus d'équipement de 25 jets supplémentaires se poursuivra dans les années à venir jusqu'à ce que tous les appareils achetés soient terminés. En 2018, Israël est devenu le premier pays à utiliser les F-35 au combat, dans le cadre des opérations de l'armée israélienne à travers la Syrie, ciblant principalement les terroristes soutenus par l'Iran ainsi que les positions de l'armée syrienne.

Les États-Unis ont récemment déclaré qu'ils allaient renforcer leur présence au Moyen-Orient, avec le déploiement du destroyer à missiles guidés USS Thomas Hudner, ainsi que des avions de chasse F-16 et F-35.