Israël/Réforme : Gallant veut trouver une sortie de crise, avant le vote de lundi

De nouvelles manifestations anti-réforme judiciaire sont prévues samedi soir et dimanche

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a annoncé, vendredi soir, à trois jours d'un vote crucial concernant la réforme judiciaire qui fait débat depuis des mois dans le pays, vouloir prendre des mesures "afin d'obtenir un large consensus" et "d'assurer la sécurité de l'État d'Israël", tout en laissant "Tsahal isolé du discours politique".

Au-delà des manifestations prévues samedi soir et dimanche dans tout le pays, la désertion militaire qui prend de l'ampleur inquiète ainsi jusqu'aux plus hautes sphères de l'Etat. 142 réservistes de l'armée de l'air israélienne dont 513 pilotes ont signé vendredi une déclaration pour annoncer qu'ils n'ont plus l'intention de continuer à se porter volontaire pour leur service de réserve.

Kobi Gideon (GPO) Benjamin Netanyahou, Yoav Galant et Herzi Halevi

Avant le début du Shabbat, des hauts responsables de la coalition ont ainsi exercé des pressions sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'appelant à reporter le vote lundi, en troisième et dernière lecture, de la suppression de la clause de raisonnabilité qui fait tant débat. Dans un discours jeudi soir, le Premier ministre avait pourtant refusé toute nouvelle compromission.

Si les ministres les plus droitiers du gouvernement Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich et Yariv Levin, appellent Netanyahou à ne céder, ni à la rue, ni à la menace des réservistes, la situation semble assez grave pour que le ministère de la Défense lui-même, à moins de 72h du vote, semble chercher à tout prix des solutions de sortie de crise.