Des médecins ont assuré que le problème cardiaque dont souffre le Premier ministre est mineur

Plusieurs médias ont rapporté dimanche que le Premier ministre Benjamin Netanyahou souffre d'une maladie cardiaque depuis plusieurs années, après l'intervention chirurgicale qu'il a subi la nuit dernière pour se faire implanter un pacemaker.

Selon le journal Israel Hayom, les médecins ont indiqué que le problème cardiaque dont souffre Netanyahou est mineur mais qu'il existe depuis des années. Des responsables impliqués dans son traitement ont par ailleurs affirmé que ses tests d'électrocardiogramme montraient des anomalies depuis un certain temps, mais qu'il ne s'agissait pas d'une maladie à proprement parler, mais plutôt d'une indication d'un problème potentiel.

L'hôpital Sheba de Ramat Gan, où le Premier ministre a été admis, a déclaré que son état de santé était "bon". Il restera sous surveillance médicale dans le département de cardiologie, ont précisé les responsables de l'hôpital dimanche.

Avant l'opération, Benjamin Netanyahou a publié une vidéo : "Il y a une semaine, on m'a installé un dispositif de surveillance. Ce soir, cet appareil a émis un bip et m'a indiqué que j'avais besoin d'un stimulateur cardiaque. Je vais le faire dès ce soir. Je me sens très bien, mais je suis à l'écoute de mes médecins".

La semaine précédente, le Premier ministre israélien, âgé de 73 ans, était sorti du même établissement après une nuit d'hospitalisation due officillement à des vertiges causés par une déshydratation. Il avait été transporté d'urgence à l'hôpital Sheba, le plus grand hôpital d'Israël, situé près de Tel-Aviv.

Le Dr Amit Segev, chef du département de cardiologie de l'hôpital, avait indiqué dans une vidéo diffusée par son service que leur diagnostic, après une série d'examens et de tests en laboratoire, était que l'hospitalisation avait été causée par la déshydratation: "Son cœur est complétement normal (...), aucune arythmie n'a été découverte (...), nous avons décidé de lui mettre un holter sous-cutané afin de poursuivre la surveillance'", avait ajouté le médecin.