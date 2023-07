La réforme judiciaire continue de fracturer le pays avant un vote crucial lundi

Des milliers de personnes ont commencé à se rassembler ce dimanche soir au carrefour Kaplan à Tel-Aviv, pour témoigner leur soutien à la réforme judiciaire du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Des dizaines de milliers de personnes ont convergé de tout le pays, en opposition à la manifestation anti-réforme qui a eu lieu samedi soir.

Matan Peleg, PDG du mouvement "Im Tirzu", qui organise la manifestation, a déclaré ce matin qu'il espérait la présence de centaines de milliers de manifestants. "Au final, il y a tout un camp ici qui, à juste titre, reste chez lui", a-t-il déclaré à la radio.

Certains manifestants ont changé le nom de "la place de la démocratie" nommé par le maire de Tel-Aviv Ron Huldai la semaine dernière, en "place de la réforme".

Par ailleurs, de nombreux manifestants contre la réforme judiciaire ont commencé à marcher à travers Jérusalem jusqu'à la Knesset, où ils se rassembleront ce dimanche soir alors que les législateurs délibèrent sur le projet de la clause de "raisonnabilité" avant les votes finaux attendus lundi. Parmi les manifestants, certains ont passé la nuit au Gan Sacher, un grand parc public où ils ont installé une "ville de tentes".

Yonatane Laïk / pour i24NEWS Des manifestants dressent une "cite de tentes" près de la Knesset

"Nous sommes convaincus d'être à un moment critique de l'Histoire d'Israël et que c'est à cet endroit précis de la capitale qu'il faut être présent. Nous sommes également convaincus que notre action doit être déterminée, non-violente, festive, mais sans aucune concession", a témoigné Or sous une tente bleue à Jérusalem, à i24NEWS. "Il fallait qu'on dorme sur place pour nous permettre d'agir jour et nuit, et nous permettre d'avoir une présence continue et forte", a-t-il affirmé, en ajoutant que le mouvement mobilisé depuis maintenant 30 semaines, "agit comme une armée". "Des repas sont distribués, les personnes débattent et il y a un vrai esprit de communauté. C'est tous ces éléments, renforcés par la diversité des personnes présentes, qui font la force de notre mouvement", a-t-il conclu.

Selon le gouvernement, la réforme vise à rééquilibrer les pouvoirs, en diminuant les prérogatives de la Cour suprême, que l'exécutif juge politisée, au profit du Parlement. Mais ses détracteurs estiment qu'elle risque d'ouvrir la voie à une dérive antilibérale ou autoritaire.