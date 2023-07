Israël/Réforme judiciaire: Herzog atterrit et fonce à l'hôpital pour une médiation de la dernière chance

"Il s'agit d'une urgence. Nous devons parvenir à un accord", a déclaré le chef d'Etat à l'aéroport

Isaac Herzog a rencontré dimanche soir Benjamin Netanyahou, dans une tentative de dernière minute pour parvenir à un compromis autour du projet de loi sur la clause de raisonnabilité, qui doit être voté lundi en deuxième et troisième lectures par le Parlement. Le président s'est rendu à l'hôpital Sheba de Te Hashomer où est hospitalisé le Premier ministre, dès l'atterrissage de son avion qui le ramenait des Etats-Unis. "Il s'agit d'une urgence. Nous devons parvenir à un accord", a déclaré le chef d'Etat à l'aéroport. Plus tard dans la soirée, le président rencontrera également le chef de l'opposition Yair Lapid.

Cet entretien entre Isaac Herzog et Benjamin Netanyahou a eu lieu alors qu'un compromis proposé par la Histadrout, le puissant syndicat des travailleurs israéliens, a été rejeté par le Likoud, laissant planer la menace d'une grève d'envergure dans le pays. Juste avant de se rendre à l'hôpital pour y rencontrer le Premier ministre, le président s'est d'ailleurs brièvement entretenu avec Arnon Bar-David , le dirigeant du syndicat, qui l'a informé de ses propositions infructueuses à la majorité et à l'opposition pour dégager une entente.

Yair Lapid a répondu au rejet de cette proposition par le Likoud en tweetant : "Une fois de plus, un compromis et un large accord sont proposés, et une fois de plus l'opposition est prête à en discuter, mais la coalition les rejette immédiatement et catégoriquement. On ne sait pas qui a décidé de dire 'non' en votre nom, mais il est plus clair que jamais que les extrémistes du gouvernement ont décidé de pousser l'État d'Israël dans l'abîme."

Le président du parti Union nationale, Benny Gantz, s'est pour sa part adressé directement au Premier ministre, promettant : "Si nous allons vers une ébauche d'accords, nous l'appliquerons également à la prochaine Knesset."

"Netanyahu, c'est un appel de moi à vous, juste avant l'abîme. L'État d'Israël est en passe de franchir la ligne rouge. Regardez-moi dans les yeux, et regardez tous les citoyens d'Israël dans les yeux : les combattants blindés, Golani, et les pilotes, la mère inquiète de Dimona, le vieil homme qui a combattu dans le Palmach des kibboutzim du nord, l'étudiant de Tel-Aviv… Est-ce que ça vaut vraiment la peine de couper notre carte d'identité commune, sous la pression des extrémistes ?", a-t-il poursuivi.

"Je sais que c'est politiquement difficile. Mais vous êtes le Premier ministre - et la responsabilité repose sur vos épaules. Retournez à la maison du président afin de convenir d'une cause probable qui ne nuira pas à la démocratie, et de continuer à promouvoir une législation judiciare par la voie du compromis. Ce n'est pas le moment de se disputer pour savoir qui a raison - c'est le moment d'être intelligent et de faire ce qu'il faut. Ce n'est pas une reddition - c'est une responsabilité nationale", a-t-il conclu.

Ces tractations de la dernière chance ont lieu sur fond de manifestations d'ampleur des pro et des anti-réforme. Tandis que les opposants au projet de loi manifestant à Jérusalem devant le Parlement, ses partisans se réunissent ce soir boulevard Kaplan à Tel-Aviv. Une manifestation symbolique alors que ce lieu est depuis 29 semaines l'épicentre des protestations contre la réforme.