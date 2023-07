150 grandes entreprises israéliennes en grève pour protester contre la réforme judiciaire

La plupart des centres commerciaux, chaînes hôtelières ou banques du pays seront en grève

150 entreprises israéliennes parmi les plus importantes du pays sont en grève ce lundi pour protester contre la poursuite du processus de réforme judiciaire. La grève a été annoncée dimanche soir après un rassemblement du forum des entreprises, qui a appelé de nombreuses sociétés à se joindre au mouvement et demandé aux responsables politiques de parvenir à des accords sur la réforme.

Dans les entreprises soumises à des restrictions légales en matière de fermeture, les employés auront la possibilité de décider de faire grève ou non. Les banques, par exemple, ne peuvent faire grève sans l'autorisation de la Banque d'Israël. Elles permettront donc aux employés qui le souhaitent de sortir manifester. Le forum des entreprises a exigé que les banques ne déduisent pas le jour de grève des congés des employés. La banque Discount a en revanche, publié une déclaration affirmant exactement l’inverse.

Des dizaines d'entreprises du secteur de la high-tech et de la finance ont quant à elles annoncé suspendre leurs activités pour la journée afin de permettre à leurs employés d’aller manifester s’ils le souhaitent. "Nous ne permettrons pas au gouvernement d'Israël de provoquer l'effondrement de l'économie et la destruction du secteur de la haute technologie", ont indiqué cette union d'entreprises.

Yossi Aloni/Flash90 Illustration - Un centre commercial israélien

La majorité des centres commerciaux du pays, parmi lesquels Big, Ofer et Azrieli, ont également annoncé qu'ils observeront la grève ce lundi. Les chaînes hôtelières Fattal, Dan et Isrotel se joindront aussi au mouvement, tout comme les banques Leumi, Mizrahi et Hapoalim, les supermarchés Shufersal, ainsi que les principales entreprises du secteur de la construction et des assurances.