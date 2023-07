Réforme judiciaire : "Ce gouvernement peut remporter la bataille mais pas la guerre" (Lapid)

"Dès demain matin, nous allons faire appel à la Cour suprême contre cette législation honteuse"

"Le gouvernement peut remporter la bataille, mais pas la guerre. Israël ne deviendra ni la Hongrie, ni la Pologne", a réagi lundi après-midi le chef de l'opposition Yaïr Lapid après l'annulation de la "clause de raisonnabilité" par le Parlement israélien.

"Dès demain matin, nous allons faire appel à la Cour suprême contre cette législation honteuse et cette attaque à la démocratie israélienne", a-t-il annoncé lors d'un point presse. "Il n'y a pas de procédure plus tordue et agressive qu'a mené Rothman lors de la commission des lois. Ce n'est pas comme cela qu'on change une Loi fondamentale qui change de régime politique de ce pays", a-t-il dénoncé en appelant "les héroïnes et les héros" des manifestations "a ne pas croire à la joie factice" (du gouvernement).

L'ex-Premier ministre s'est ensuite adressé aux réservistes et aux combattants de l'armée israélienne. "Permettez a la cour suprême de débattre de cette loi, et ce n'est qu'à ce moment là que vous prendrez votre décision. Ne portez pas atteinte à la capacité de Tsahal tant que nous ne savons pas ce que la Cour suprême décidera. Nous ne renoncerons pas et c'est cela qui déterminera les destinées de notre l'Etat qui a le cœur brisé", a-t-il poursuivi en soulignant que cette crise sans précédent n'est pas "arrivée à cause nos ennemis" mais à cause d'"un gouvernement extrémisme qui ne s'intéresse ni aux questions d'économie, ni aux relations internationales".

"Nous en sommes là à cause d'un gouvernement extrémiste qui est prêt à l'emporter même si nous avons tous perdu. Il n'a pas gagné, le combat ne cesse pas, il ne fait que commencer", a-t-il conclu.