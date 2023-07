Israël/Réforme judiciaire : "Nous ne renonçons pas à l'idée de trouver un compromis" (Netanyahou)

"Nous avons accompli un geste démocratique qui s'imposait, visant à rétablir un certain équilibre entre les pouvoirs"

Benjamin Netanyahou s'est exprimé lundi soir à la suite du vote de la Knesset en faveur d'une mesure clé de la réforme judiciaire relative à la suppression de la clause de raisonnabilité. Le Premier ministre s'est félicité de la mesure adoptée, affirmant qu'elle renforçait la démocratie en permettant un rééquilibrage des pouvoirs.

"Aujourd'hui, nous avons accompli un geste démocratique qui s'imposait, visant à rétablir un certain équilibre entre les autorités. Nous avons adopté l'amendement sur la clause de raisonnabilité, afin que le gouvernement élu puisse mener sa politique conformément à la décision de la majorité des citoyens du pays. Accomplir la volonté de l'électeur n'est en aucun cas la fin de la démocratie - c'est l'essence même de la démocratie", a déclaré le chef du gouvernement.

Affirmant regretter que les négociations avec l'opposition pour trouver un consensus n'aient pas abouti, Benjamin Netanyahou a affirmé que la coalition demeurait ouverte au dialogue afin de dégager des compromis.

"Nous ne renonçons pas à l'idée de trouver un compromis. Nous sommes prêts à discuter de tout et sans délai", a-t-il dit, soulignant que les prochains mois de vacances parlementaires seraient l'occasion de reprendre les discussions.

"Nous sommes tous d'accord pour dire qu'Israël doit rester un Etat démocratique, qu'il doit continuer à protéger les droits individuels, ne pas devenir un État fondé sur la loi religieuse et que la justice doit demeurer indépendante", a poursuivi le Premier ministre, insistant : "Je voudrais le souligner à nouveau - aucune partie ne doit prendre le contrôle de la justice. Cela n'arrivera pas sous notre surveillance."

Benjamin Netanyahou a enfin appelé l'armée à rester en dehors du débat politique, qualifiant l'appel à l'objection de conscience "d'atteinte intolérable".

Peu avant le Premier ministre, Benny Gantz, chef du parti d'opposition Union nationale, a également pris la parole, accusant Netanyahou d'avoir choisi de contenter les éléments les plus extrémistes de sa coalition plutôt que d'écouter la volonté du peuple, et d'agir en faveur de la sécurité et de l'économie du pays.

"Netanyahou a échoué, ce gouvernement tout entier est un échec patent", a-t-il fustigé.

Tout en appelant les opposants à la réforme à poursuivre les manifestations, l'ancien chef d'état-major a appelé à l'unité de la nation, ainsi qu'à la mobilisation des réservistes afin d'assurer la sécurité et la force du pays.

Benny Gantz s'est enfin engagé à ce que toutes les lois votées relatives à la réforme judiciaire soient annulées dans un proche avenir. "Même si cette bataille a été perdue, nous gagnerons la guerre et tous ensemble nous ramènerons Israël sur la voie de la justice. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour annuler ce qui a été voté aujourd'hui", a-t-il conclu.