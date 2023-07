Faire de l'étude de la Torah une loi fondamentale : le prochain séisme politique en Israël ?

Le parti Judaïsme unifié de la Torah a menacé de quitter la coalition si le projet de loi n'était pas promu

Après l'adoption de l'un des volets de la réforme judicaire, la prochaine tempête politique est peut-être en vue avec un projet de loi visant à inscrire l'étude de la Torah dans une loi fondamentale, en vertu de "sa valeur fondamentale dans l'héritage du peuple juif et du fait qu'elle est un service rendu à la nation". Déposé lundi soir par le député Moshe Roth du parti Judaïsme unifié de la Torah, le texte a pour objectif final de permettre l'exemption de service militaire des étudiants de yeshiva.

Alors que cette loi fondamentale concernant l'étude de la Torah est l'une des promesses faites par le Likoud au Judaïsme unifié de la Torah dans les accords de coalition, le parti religieux a décidé de ne pas attendre le gouvernement pour promulguer celle-ci, estimant que le temps presse. Le texte proposé stipule que "l'État d'Israël, en tant qu'État juif, considère que l'encouragement de l'étude de la Torah et des étudiants en Torah est de la plus haute importance". Il stipule également que "ceux qui s'engagent à se consacrer à l'apprentissage de la Torah pendant une période de temps significative, seront considérés comme rendant un service significatif à l'État d'Israël et au peuple juif, avec un impact manifeste sur leurs droits et obligations".

"Dans l'accord de coalition, il a été convenu que ce projet de loi serait une proposition du gouvernement, mais cela n'a pas été fait dans le calendrier convenu. C'est pourquoi nous avons décidé de soumettre la loi en tant que proposition au nom de notre liste, afin que nous puissions la promouvoir dès le début de la session d'hiver", a indiqué le député Moshe Roth.

A peine déposé, le texte a suscité une levée de boucliers dans tout l'échelon politique, y compris au sein du Likoud. Le parti du Premier ministre a publiquement critiqué le texte, affirmant que la proposition d'une loi fondamentale sur l'étude de la Torah" n'était pas à l'ordre du jour et qu'elle ne serait pas promue".

Yonatan Sindel/Flash90 Moshe Gafni parle Benjamin Netanyahou à la Knesset

"Le service dans l'armée israélienne est un devoir civique inaliénable. Étudier la Torah est un élément important pour garder nos braises vivantes en tant que nation, et j'ai du respect pour les étudiants de yeshiva. Mais il est important de rappeler qu'il n'y aura jamais lieu de comparer le service militaire et l'étude de la Torah. La défense du pays dans le cadre de l'armée est une valeur suprême. Nous continuerons de veiller à ce que ceux qui donnent plus reçoivent plus", a écrit le ministre Yoav Gallant sur X (Twitter).

De son côté, Benny Gantz, l'un des leaders de l'opposition et ancien chef d'état-major, a tweeté : "L'étude de la Torah est une chose importante et centrale dans la vie juive à travers les générations. Sans lui enlever sa valeur, l'ancrer dans une législation qui l'assimile au service militaire, revient à vider de son contenu la valeur de l'armée du peuple. Si la loi est adoptée, ce sera un préjudice stratégique pour l'avenir de l'État d'Israël."

Réagissant à la déclaration du Likoud, Yochai Danino, membre du parti ultraorhodoxe à l'origine du projet de loi, a indiqué que "si le gouvernement ne se sentait pas lié par les accords de coalition, le Judaïsme unifié de la Torah ne le serait pas non plus", laissant entendre que le parti pourrait quitter la coalition gouvernementale, entraînant de facto la chute du gouvernement.