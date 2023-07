Tel-Aviv parmi les cinq meilleures stations balnéaires du monde pour The Sun

La première place du classement est occupée par la ville de Nice sur la Côte d'Azur

Le journal britannique The Sun vient de désigner Tel-Aviv comme l'une des cinq meilleures stations balnéaires au monde. Le média n'hésite pas à faire un parallèle entre la vie nocturne de la ville blanche et celle d'Ibiza, tandis que son histoire et son architectures sont au moins aussi attractives que celles de Barcelone. Tel-Aviv est encore vantée pour ses plages, ses restaurants et ses "bars incroyables", offrant "les parfaites vacances urbaines", selon The Sun.

Miriam Alster / Flash90 Des Israéliens pique-niquent sur la place Dizengoff à Tel Aviv

Le haut du classement est occupé par la ville de Nice, "joyau de la Côte d'Azur", d'après le journal, plébiscitée pour ses musées, sa promenade et ses bars animés. La seconde position revient à la ville de Valence en Espagne, "sous-évaluée" d'après le Sun qui la juge parfaite "pour une escapade citadine peu coûteuse" et qui souligne "ses superbes plages ainsi que ses parcs et ses nombreuses attractions".

AFP / VALERY HACHE Promenade des Anglais à Nice

La ville d'Athènes en Grèce figure à la troisième place du classement, suivie par la ville américaine de Chicago et ses plages de sable bordant le lac Michigan, qui devance Tel-Aviv.