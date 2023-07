Des chercheurs israéliens prouvent le lien entre stress et efficacité des vaccins

Le stress aigu est un état mental causé par une menace immédiate

Des chercheurs israéliens de l'Université de Tel-Aviv ont démontré pour la première fois qu'il existe un lien significatif entre le stress et l'efficacité des vaccins.

Ils ont découvert que le stress aigu chez les souris jusqu'à 12 jours après la vaccination augmente les anticorps au vaccin de 70% par rapport au groupe témoin non stressé. Ceci, cependant, se fait au prix d'une réduction de la portée des anticorps, ce qui entraîne une diminution de la protection contre les variantes de l'agent pathogène.

L'étude, dirigée par Noam Ben-Shalom et Elad Sandbank, a été publiée plus tôt ce mois-ci dans la principale revue scientifique Brain, Behavior, and Immunity. "Nous avons examiné, pour la première fois, la corrélation entre le stress et la capacité du corps à développer une réponse immunitaire après la vaccination", a déclaré le Dr Natalia Freund, chef du laboratoire de microbiologie clinique et d'immunologie.

"L'hypothèse dominante est que l'efficacité d'un vaccin est principalement déterminée par sa propre qualité. Cependant, au fil des ans, la littérature professionnelle a également signalé l'influence d'autres facteurs. Notre étude a été la première à étudier les effets possibles du stress aigu. Nous avons constaté que cet état mental a un impact dramatique - non seulement sur l'efficacité du vaccin mais aussi sur son fonctionnement."

Le stress aigu est un état mental causé par une menace immédiate (réelle ou imaginaire), impliquant la sécrétion d'adrénaline et la stimulation: "Nous avons tendance à penser au stress mental, mais la maladie physique provoque également une forme de stress. Lorsque le corps contracte un virus ou une bactérie, il subit un stress et signale au système immunitaire que la priorité absolue est de se débarrasser de l'agent pathogène, tandis qu'investir de l'énergie dans la mémoire immunologique à long terme est une deuxième priorité. Par conséquent, le stress à 12 jours après la vaccination… renforce l'immunité à court terme et endommage la mémoire à long terme", a affirmé le Pr Freund.