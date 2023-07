Réforme judiciaire : augmentation de la détresse mentale chez les Israéliens

Les associations d'aide sont prises d'assaut

La situation politique et sociale en Israël suite à l'annulation de la clause de raisonnabilité lundi par le gouvernement inquiète les citoyens; selon les trois plus grandes associations d'aide et de soutien mental ont constaté une hausse de la demande d'aide ces derniers jours, et une hausse des personnes souffrants d'angoisse et de dépression, directement liées aux événements politiques.

L'association Eran fait état de centaines d'appels de personnes en détresse mentale, définis par comme "découlant directement de la situation politique et sociale du pays".

L'association Netal a quant à elle a constaté qu'un citoyen sur cinq se sentait menacé pendant les vagues de protestation, et beaucoup ont signalé de l'anxiété, de la dépression et de la peur quant à l'avenir.

En outre, l'association Sahar fait état d'augmentations extrêmes du nombre de demandes d'assistance - 20 % par rapport au mois précédent et environ 44 % par rapport à la période correspondante de l'année dernière.

Les Israéliens ont prévu de poursuivre les manifestations qui durent depuis 30 semaines, contre le projet de réforme judiciaire.