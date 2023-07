Israël : un budget pour renforcer la sécurité et l'urbanisme à Ashkelon

La ville d'Ashkelon avait été particulièrement touchée lors de la dernière escalade de violences entre Israël et Gaza

Un projet gouvernemental – dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre des Finances Betsalel Smotrich et le ministre de la Construction et du Logement Yitzhak Goldknopf – dans le cadre duquel un plan d'une valeur de centaines de millions de shekels sera formulé pour la ville d'Ashkelon, sera soumis à l'approbation du gouvernement prochainement. L'objectif est de faire progresser un renouvellement urbain important à Ashkelon qui conduira à la restauration de l'ancien tissu de la ville tout en offrant une protection maximale aux habitants.

Cette décision fait partie d'un vaste plan visant à renforcer la sécurité et la résilience civile nationale à Ashkelon. Cela entraînera un changement dans le visage de la ville tout en sauvegardant et en établissant le statut de leader de la ville.

AP Photo/Ariel Schalit A battery of Israel's Iron Dome defense missile system in Ashkelon, southern Israel.

"Nous avons promis et nous avons tenu notre promesse - et ce n'est que le début. Il n'y a pas de compromis lorsqu'il s'agit de la sécurité des citoyens d'Israël. Dans un premier temps, nous soumettons un budget important pour la protection et le développement d'Ashkelon. Le budget ne facilitera pas seulement la protection, il permettra également des plans de rénovation urbaine", a déclaré Netanyahou.

La ville d'Ashkelon située à quelques kilomètres de Gaza avait été particulièrement touchée lors de la dernière escalade de violences entre Israël et le Jihad islamique palestinien.