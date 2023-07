"Je m'attends à ce que les paroles rassurantes du gouvernement se transforment rapidement en actes"

"À la veille de Tisha B'Av, je crois qu'il est possible de parvenir à des accords entre nous et, avec les députés de la coalition. Nous travaillons dans ce sens", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou, en réponse à Isaac Herzog. Avant le début du jeûne qui commémore la destruction des deux temples de Jérusalem, le président a déploré, mercredi, les divergences de plus en plus profondes entre les Israéliens au sujet de la réforme judiciaire promue par le gouvernement.

M. Herzog s'est dit "profondément déçu" après l'échec de ses efforts visant à réunir la coalition et l'opposition pour négocier un vaste accord, la coalition ayant adopté, cette semaine, le premier texte de loi dans le cadre du remaniement prévu de l'appareil judiciaire. ""J'avais prévenu que ce moment arriverait", a déclaré le président dans un communiqué, tout en soulignant qu'il n'était pas prêt à "perdre espoir". "S'il y a la moindre chance, mon équipe et moi-même continuerons à agir de toutes les manières possibles pour abaisser les murs et construire des ponts", a-t-il affirmé.

AP /Jacquelyn Martin Le président Isaac Herzog s'adresse à une session conjointe du Congrès américain, le 19 juillet 2023, au Capitole à Washington.

Rappelant son discours devant le Congrès américain la semaine dernière, M. Herzog a réitéré son engagement en faveur du maintien de la démocratie en Israël, qui, selon lui, fait partie de "l'ADN du pays". Il a ensuite semblé rejeter la responsabilité de l'échec de la recherche d'un compromis sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son gouvernement. "Comme je l'ai déjà souligné, la plus grande responsabilité - même si elle n'est pas exclusive - dans la recherche de solutions qui bénéficieront au pays et à la société dans son ensemble incombera toujours à celui qui détient les rênes du pouvoir", a lancé le président. "C'est ainsi que fonctionne la démocratie. J'attends que les paroles rassurantes du gouvernement se transforment rapidement en actes", a-t-il affirmé.

Olivier Fitoussi/Flash90 Israeli President Isaac Herzog (L) and Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem.

M. Herzog a lancé un appel à tous les Israéliens pour qu'ils s'abstiennent de "violences et d'actions irréversibles", puis s'est adressé aux soldats réservistes qui ont annoncé qu'ils n'effectueraient plus leur service volontaire pour protester contre la réforme: "Vous êtes véritablement les meilleurs parmi nous. Cependant, j'éprouve une inquiétude profonde pour la sécurité d'Israël, mise en danger par les menaces de refus de service ou de désertion", a-t-il martelé. Il a exhorté les réservistes à reconsidérer leur décision, tout en leur faisant confiance pour "défendre un État d'Israël stable et sûr".