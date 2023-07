Israël : découverte d'une pièce d'un demi-shekel datant de la révolte contre les Romains

"La décision d'émettre des pièces de manière autonome pendant la rébellion était une déclaration politique et une expression de l'identité nationale"

Des archéologues israéliens ont découvert mercredi, veille du jeûne de Tisha Beav, une pièce d'un demi-shekel datant de 66 ou 67 de notre ère, portant l'inscription "Sainte Jérusalem", en hébreu, a annoncé l'Autorité israélienne des Antiquités (IAA). Datant de la première année de la révolte juive contre les Romains, cette monnaie a alimenté une économie juive souterraine pendant les quatre années de la rébellion. "La pièce a été frappée avec l'ancienne écriture hébraïque plutôt que le grec vernaculaire, couramment utilisé à cette époque, en signe de défi pour affirmer leur identité juive et leur décision d'émettre des pièces de manière autonome", a expliqué Yaniv David Levy, un numismate de l'Autorité des antiquités d'Israël.

https://twitter.com/i/web/status/1684165541886300161 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Pendant près de 200 ans, les gens ont fait le pèlerinage à pied et ont utilisé des pièces en argent pour payer une taxe appelée 'taxe du demi-shekel'", a affirmé M. Levy. "Apparemment, ces pièces ont été utilisées pour payer les taxes du Temple et faire vivre l'économie interne pendant la révolte. La décision d'émettre des pièces de manière autonome pendant la rébellion était un acte politique et l'expression de l'identité nationale", a précisé l'AAI.

À l'époque, seul l'empereur romain était habilité à émettre des pièces de monnaie, qui comportaient presque toujours l'image de l'empereur au pouvoir et des animaux. Sur les pièces frappées par les insurgés juifs, trois grenades sont représentées. La face opposée de la pièce expose un calice, ressemblant à celui qui aurait été utilisé par les prêtres dans le Temple. Elle arbore également les mots "demi-shekel" et la lettre aleph, symbolisant la première année de la rébellion contre les Romains.

Les inspecteurs de l'IAA ont découvert la pièce dans la région de l'oasis d'Ein Gedi, dans le cadre d'une étude approfondie menée dans toutes les grottes d'Israël situées dans le désert de Judée.