À partir de mercredi soir et pendant toute la journée de jeudi, les Juifs pratiquants du monde entier observent le jeûne du "Tisha Be'av" (le neuvième jour du mois hébraïque d'Av). Cette journée commémore la destruction des deux Temples de Jérusalem et d'autres événements tragiques de l'histoire juive. En Israël, tous les magasins ferment dans la soirée, et les rues sont généralement vides. L'activité reprend en revanche dès le lendemain matin.

AP Photo/Oded Balilty Des hommes et des enfants juifs ultra-orthodoxes lisent à la lueur des bougies le livre d'Eicha (Livre des lamentations) lors de la journée annuelle de jeûne et de commémoration de Tisha B'Av

Tisha Be'av est principalement une journée de jeûne, où les Juifs s'abstiennent de manger et de boire pendant environ 25 heures. Ils lisent également le livre des Lamentations, dans lequel le prophète Jérémie déplore la destruction de Jérusalem et l'exil qui s'ensuit. Certains estiment que le péché des éclaireurs, où 12 espions ont donné un rapport négatif sur la Terre d'Israël aux Juifs dans le désert, a été le déclencheur de ces tragédies. Suite à cela, la génération de l'époque s'est vu interdire l'entrée dans le pays.

Michael Plutchok/i24NEWS Les fidèles juifs se rassemblent au Mur Occidental de Jérusalem pendant Tisha B'Av

De nombreux autres événements tragiques ont été associés au 9 Av, dont l'écrasement de la révolte de Bar Kochba par les Romains, l'expulsion des Juifs de divers pays européens, l'approbation de la Solution finale par les Nazis et le début de la Première Guerre mondiale.

Durant Tisha Be'av, les rituels traditionnels comprennent des restrictions sur la toilette, l'étude de la Torah et les salutations verbales. Les hommes ne portent pas de tallit (châle de prière) ni de tefillin (phylactères) jusqu'à la prière de l'après-midi. C'est un jour de deuil solennel, un rappel du passé douloureux et des épreuves que le peuple juif a traversées au fil des siècles.