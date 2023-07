Israël : les dirigeants du mouvement anti-réforme judiciaire appellent à une mobilisation jeudi soir

"Il est interdit de discuter avec un gouvernement devenu illégitime en faisant voter une loi illégitime, et il faut intensifier la lutte"

Les dirigeants du mouvement de protestation contre la réforme judiciaire ont appelé mercredi les manifestants à se rassembler jeudi "pour une soirée de résistance" sur la rue Kaplan à Tel-Aviv, après l'adoption par le gouvernement de la loi sur le caractère raisonnable.

"Le gouvernement israélien a adopté une loi clairement illégitime sur laquelle flotte un drapeau noir", ont déclaré les manifestants dans un communiqué, "et devient donc un gouvernement clairement illégitime". "Il est interdit de discuter avec un gouvernement illégitime, et il faut intensifier la lutte. Nous devons utiliser des outils qui n'ont pas été utilisés jusqu'à présent, sur le plan économique et pour perturber l'ordre public", ont-ils ajouté.

Haïm Goldberg/Flash90 Manifestation contre la réforme judiciaire à Tel-Aviv, le 20 juillet 2023

La mesure votée lundi, la première de la réforme à être inscrite dans la loi, empêche la Cour suprême d'invalider une décision gouvernementale en se prononçant sur son "caractère raisonnable". Plusieurs requêtes ont été déposées devant la Cour mardi pour invalider le vote du Parlement.

"On a énormément d'attentes de la part de la Cour suprême. On a compris que la pression exercée jusqu'à maintenant n'était pas suffisante et nous sommes déterminés à passer à la vitesse supérieure. Pas dans la violence mais dans la multiplication des blocages", a confié Doron à i24NEWS qui participe régulièrement aux manifestations. "La vitesse supérieure, c'est aussi faire pression sur la Cour suprême et sur les juges qu'on défend depuis déjà six mois, pour qu'ils invalident la loi. S'il faut qu'on aille vers une crise institutionnelle, on est prêts à y aller !", a-t-il lancé en soulignant que l'"objectif premier est que les juges cassent la loi promulguée lundi". "Nous voulons également obliger les services de sécurité (Shin Bet, Mossad et chef d'état major) à prendre position", a ajouté Doron.

AHMAD GHARABLI / AFP Des manifestants brandissent le drapeau israélien lors d'une manifestation contre le projet de loi de réforme judiciaire du gouvernement, à Tel Aviv, le 15 juillet 2023.

"En plus de la pression des juges, des actions seront organisées ces prochaines semaines contre les leaders politiques des Haredim, à Bnei Brak et Jérusalem. On sait que ce sont eux qui font pression et qui tirent le pays vers le chaos par leur manque de volonté à parvenir à un consensus. Cette crise va nous mener vers le chaos total", a-t-il conclu. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis de garder sa porte "ouverte aux négociations" durant les congés parlementaires qui débutent le 31 juillet, mais le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a refusé cette proposition estimant que "l'objectif de Netanyahou était de faire taire les protestataires" et prévenu que la lutte ne faisait que commencer. Peu avant le jeûne de Tisha Beav, Benjamin Netanyahou a affirmé qu'"il était encore possible de parvenir à des accords".