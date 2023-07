Rencontre avec Shanna Orlik, membre du Meretz et militante politique et sociale opposée à la réforme judiciaire

Vous faîtes partie de ceux qui manifestez depuis le premier jour contre cette réforme judiciaire israélienne. Que répondez-vous aux électeurs qui affirment que ce gouvernement a été démocratiquement élu et que vous ne respectez simplement pas le résultat des urnes ?

Omri Cohen Shanna Orlik

Ce gouvernement qui a été élu de façon certes démocratique, le 1er novembre dernier, est le plus extrême qu’Israël ait jamais connu : raciste, homophobe, et misogyne, avec des ministres qui n'ont pas servi dans l'armée, dans les forces de l'ordre et même qui, pour deux d’entre eux, ont été inculpés pour des faits de corruption ou de terrorisme juif… Mais ce gouvernement élu n’est pas pour autant légitime dans sa décision de mettre en place une dictature messianique en Israël et de saper les principes démocratiques.

D’ailleurs, on remarque que cette coalition de droite ne travaille pas sur le programme pour lequel elle a été élue et sur lequel, évidemment, nous ne serions pas descendus dans la rue. Elle ne fait qu’avancer sur cette réforme. Rien non plus sur la baisse des prix, l’éducation gratuite pour les moins de trois ans, ou la violence dans la communauté arabe qui ne cesse d’augmenter…

Le Premier ministre a affirmé renoncer à la clause de contournement, qui était la plus contestée de la réforme. Le mouvement continue de se battre pour une réforme somme toute allégée.

Ce que l’on est en train de voir, ce n'est pas une réforme de la justice, ni même une "réforme allégée" comme vous dîtes. C'est ce qu'on appelle la tactique du Salami, qui consiste à évincer, petit à petit, les contre-pouvoirs. L'annonce de cet énorme coup d'Etat par une réforme profonde du système judiciaire, faite par le gouvernement juste après les élections, a évidemment scandalisé les Israéliens démocrates, mais aussi les démocrates du monde entier. Ils ont alors décidé de couper la réforme et de nous la faire avaler par petits morceaux. La clause de raisonnabilité n’est que l’un de ces petits morceaux, d’ailleurs pas si petit que ça.

Shanna Orlik Shanna Orlik lors d'une manifestation anti-réforme judiciaire

En quoi la suppression de cette clause est-elle si fondamentalement liée à la démocratie ?

Cette clause de raisonnabilité venait donner au juge la possibilité, qui existe dans n'importe quel régime démocratique, d'utiliser la raison et la logique pour appliquer la loi. Donc, sans cette clause, le gouvernement pourrait, pourquoi pas, nommer le fils de Benjamin Netanyahou chef de la police. Ce qui est en train d’être mis en place ne serait pas catastrophique avec des gens raisonnables au pouvoir, mais les lois et les principes sur lesquels un État est construit ne sont pas uniquement destinés aux situations idéales. Ils doivent assurer une garantie et un équilibre des pouvoirs, des gardes fous justement, pour les cas où des personnes élues pourraient vouloir changer le régime en leur faveur. Et cette loi, qui est passée lundi, est la première étape de la dissolution et de la destruction de la séparation des pouvoirs de la démocratie israélienne.

Chaim Goldberg/Flash90 L'ancien président israélien Reuven Rivlin lors d'une manifestation contre la refonte judiciaire, près du parlement israélien à Jérusalem

Une démocratie n'est pas une démocratie s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. En Israël, il n’y a pas de Constitution, et le système démocratique est déjà relativement faible, puisque le gouvernement et la Knesset travaillent ensemble. Donc le judiciaire est le seul élément de contre-pouvoir, et il vient d’être mis à mal.

Allez-vous continuer à descendre dans la rue et à bloquer les routes ?

Nous continuerons autant de temps qu’il le faut. C’est une guerre pour la démocratie et, comme dans une guerre, nous continuerons tant que le pays ne sera pas protégé. Le peuple ne va pas s'arrêter juste parce qu’une loi est passée et qu'on nous fait croire que c'est une loi de faible importance. Elle fait partie d'un plan qui est plus grand, qu'on connaît déjà…

D'autres parties de cette réforme vont arriver très vite pour donner les pleins pouvoirs à l'exécutif, ou en tout cas à la coalition, sous le prétexte populiste habituel que le gouvernement a été élu. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le mouvement de mobilisation n’est pas de l'"anti-Bibi" par principe. Mais "Bibi" est en train de saper les fondements mêmes de la démocratie au profit d’un judaïsme du grand Israël, de la loi juive, très éloigné la pluralité à laquelle sont attachés, d’ailleurs, un grand nombre de membres du Likoud.

Que devrait-il arriver maintenant ?

Ce que l’on va voir dans ces prochains jours est une amplification, une radicalisation du mouvement, ce sont de plus en plus de réservistes qui vont refuser de se présenter. J’ai une amie qui a signé la lettre de refus de servir hier en pleurant…

Tout va continuer avec plus de passion peut-être, et de peur bien sûr. La question des réservistes est cruciale. On est face à une machine de guerre qui avance et qui ne s'arrêtera pas tant que la coalition n’aura pas les pleins pouvoirs pour mettre en place le judaïsme de la halakha (loi juive). C’est contre cela que l’on se bat, et c'est pour cela que nous continuerons.