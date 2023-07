Tel-Aviv : des milliers de manifestants contre la réforme judiciaire

Les manifestants comptent poursuivre la protestation après 30 semaines consécutives

Des milliers de manifestants anti-réforme judiciaire se sont rassemblés, jeudi soir, rue Kaplan à Tel-Aviv pour protester contre ce qu'ils considèrent "un danger pour la démocratie", après que la Knesset a voté lundi l'annulation de la clause de raisonnabilité.

Après les violents incidents entre policiers et manifestants en début de semaine, la police israélienne se prépare à une escalade et à l'utilisation de mesures plus radicales pour disperser les foules, y compris des gaz lacrymogènes.

La police a clairement indiqué qu'il y aurait une "tolérance zéro" envers les manifestants qui sont violents envers les policiers. De plus, elle a élargi les barrages de blocage des routes d'Ayalon à Tel Aviv afin d'empêcher les manifestants de descendre et de bloquer l'autoroute. Pour la première fois depuis le début des manifestations, la police a décidé d'augmenter le niveau des mesures de dispersion. Certains policiers sont armés de matraques et de grenades assourdissantes. Les manifestants comptent, eux, poursuivre et même amplifier leur mouvement de contestation après 30 semaines de rassemblements hebdomadaires.