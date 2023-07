Le chef du gouvernement israélien a assuré que l'État hébreu restera une démocratie dans plusieurs interviews accordées aux médias américains

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a averti jeudi qu'Israël entrerait en "territoire inconnu" si la Cour suprême invalidait la loi controversée sur le "caractère raisonnable" de sa coalition, adoptée lundi au milieu d'une large opposition et de manifestations intenses, et qu'il espérait que "nous n'en arriverions pas là".

Lors d'une interview accordée à CNN jeudi soir, M. Netanyahou a refusé de dire s'il se conformerait à une éventuelle décision annulant la loi sur le caractère raisonnable, qui empêche le contrôle judiciaire des décisions gouvernementales et ministérielles sur la base du caractère raisonnable.

"Ce dont vous parlez, c'est d'une situation, ou d'une situation potentielle, dans laquelle, en termes américains, la Cour suprême des États-Unis prendrait un amendement constitutionnel et le déclarerait inconstitutionnel. C'est le genre de spirale dont vous parlez, et j'espère que nous n'en arriverons pas là", a répondu M. Netanyahou à CNN, avertissant que cela pourrait signifier entrer dans un "territoire inconnu".

Le Premier ministre a insisté sur le fait que la Cour était devenue trop puissante et que le remaniement équilibrerait ces pouvoirs avec ceux du gouvernement et du pouvoir législatif. "Nous devions remettre la démocratie israélienne sur un pied d'égalité avec les autres démocraties. L'essence de la démocratie est l'équilibre entre la volonté de la majorité et les droits de la minorité. Cet équilibre a été violé au cours des 20 dernières années, car nous avons la cour la plus activiste de la planète", a-t-il déclaré.

Amos Ben Gershom/GPO Benjamin Netanyahou et Joe Biden

Il a fait référence au "débat interne qui a lieu actuellement aux États-Unis sur les pouvoirs de la Cour suprême, sur la question de savoir si elle abuse de ses pouvoirs, s'il faut les restreindre", a-t-il déclaré. "Est-ce que cela fait que la démocratie américaine n'est plus une démocratie ? Est-ce que cela rend ce débat indigne ? Est-ce que cela fait de cette question un symbole du fait que vous vous dirigez personnellement vers une dictature ?" a-t-il poursuivi.

"Je ne veux pas minimiser la situation ni les inquiétudes des gens, parce que beaucoup d'entre eux ont été pris dans cette spirale de la peur... Israël va rester une démocratie", a déclaré le Premier ministre.

Chaim Goldberg/Flash90 Des militants anti-réforme bloquent une route lors d'une manifestation devanr la Knesset, le parlement israélien à Jérusalem, le 24 juillet 2023

À la question de savoir s'il s'attendait à des conséquences de la part des États-Unis à la suite de l'adoption du projet de loi, Netanyahou a souligné que les relations entre la Maison Blanche et son gouvernement demeuraient solides et que le président américain Joe Biden l'avait invité à Washington pour une réunion cet automne.

Netanyahou a également affirmé qu'il n'avait pas l'intention de démettre la procureure générale Gali Baharav-Miara de ses fonctions, malgré les appels croissants de son aile droite en ce sens, et indiqué qu'il prévoyait d'utiliser la nouvelle loi sur le caractère raisonnable pour reconduire Aryeh Deri, chef du parti ultra-orthodoxe Shas, au poste de ministre.