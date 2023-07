Israël : démission du directeur général du ministère de l'Éducation

Il a évoqué les "dissensions" au sein de la société israélienne

Le directeur général du ministère de l'Éducation a démissionné vendredi, évoquant les divisions actuelles de la société. "Le fossé auquel nous sommes parvenus ne me permet pas de continuer à assumer correctement mes responsabilités", a déclaré Asaf Tzalel dans un communiqué, sans mentionner explicitement la réforme judiciaire. Le premier texte législatif a été adopté lundi : il s'agit de la "loi sur le caractère raisonnable", qui empêche le contrôle judiciaire des décisions gouvernementales et ministérielles.

JACK GUEZ / AFP Des manifestants sont exposés aux jets de canon à eau tirés par la police anti-émeute israélienne lors d'une manifestation contre le projet de loi de réforme judiciaire du gouvernement israélien, à Tel-Aviv, le 18 juillet 2023.

M. Tzalel, pilote réserviste de l'armée de l'air israélienne, a déclaré qu'il continuerait à exercer ses fonctions militaires. "Je n'ai pas d'autre pays, même si le pays est en feu", a-t-il affirmé. De nombreux autres réservistes de l'armée, en particulier des pilotes, ont cessé d'exercer leurs fonctions en signe de protestation contre la réforme judiciaire. M. Tzalel a affirmé que "le système éducatif est non partisan et doit être préservé en tant que tel" et a appelé à emprunter une "nouvelle voie" qui permettra à l'éducation publique de panser les plaies du pays.

Il avait été nommé personnellement par le ministre de l'éducation Yoav Kisch.