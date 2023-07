Israël/Réforme judiciaire : vent de révolte au Likoud contre les "diktats" de l'aile droite

"Cette situation où, chaque fois qu' un compromis est proposé, un membre de la coalition pose son veto ou menace, c'est terminé"

Des députés du Likoud ont appelé, vendredi, à trouver des accords autour de la réforme judiciaire, afin de parvenir à un "large consensus national".

Le député Eli Dellal a déclaré qu'il s'agissait d'une "semaine (avec le jeûne de Tisha Beav) d'introspection": "Dans l'espoir de guérir la terrible fracture de la société israélienne (...) j'annonce par la présente que je ne soutiendrai que les mesures prises dans le cadre d'un large consensus public".

Yonatan Sindel / Flash90 Prime Minister Benjamin Netanyahu seen speaking with law committee chair Simcha Rothman, flanked by Defense Minister Yoav Gallant (L) and Justice Minister Yariv Levin (R), in the Knesset plenum.

Dans le même temps, le député Yuli Edelstein, chef de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, a déclaré, dans des extraits d'une interview qui sera diffusée samedi, qu'il ne permettrait plus aux membres de "la ligne dure de la coalition" (Smotrich et Ben Gvir) de détourner l'ordre du jour législatif. "Nous nous sommes endormis au volant", a déclaré M. Edelstein à Channel 12, faisant apparemment référence aux autres membres de la coalition. "Je n'ai pas peur de reconnaître une erreur", a-t-il lancé. "Mais cette situation où, chaque fois qu'il y a un compromis proposé, un membre de la coalition pose son veto ou menace, c'est terminé. Désormais, je serai consulté sur ce qui est soumis au vote et sur la manière dont cela se passe. Si ce n'est pas le cas, ils n'auront plus mon vote", a-t-il ajouté.

Haim Tzach /L.A.M B. Netanyahou/Yuli Edelstein

Même son de cloche chez le députe du Likoud David Bitan, qui a assuré ne plus permettre à une seule personne de décider {pour tous]", selon le correspondant politique de Channel 13. Cependant, M. Bitan a estimé qu'il ne voyait aucune raison d'avoir peur de cette loi sur le "caractère raisonnable" adoptée cette semaine. "Ce n'est rien. Le tribunal trouvera le moyen de contourner la norme du caractère raisonnable par d'autres normes. Il n'y avait aucune raison de se battre pour cela".

Itamar Ben Gvir, le chef du parti de Otzma Yehudit (Force juive) a fustigé les députés du Likoud pour leurs propos et les a exhortés à ne pas oublier que "le peuple a choisi la droite" lors des dernières élections législatives.

Les propos de ces députés surviennent alors que le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, du parti Likoud, a lui aussi affirmé qu'"Israël a besoin d'un gouvernement d'union nationale" et compte "œuvrer en ce sens, même si cela signifie qu'il doit démissionner de son poste", a rapporté vendredi le journal Yediot Aharonot.