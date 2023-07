Israël : des manifestations massives prévues ce soir, alors que le mouvement de protestation ne faiblit pas

Aucun incident majeur n’a été signalé lors de la manifestation de jeudi, alors qu’un important dispositif policier avait été déployé sur le boulevard Kaplan

Les opposants à la réforme judiciaire comptent revenir en force dans les rues ce samedi soir dans tout le pays, des rassemblements massifs étant prévus à Tel-Aviv et à Jérusalem pour la 30e semaine consécutive. Le mouvement s’est engagé à maintenir la pression sur l’exécutif, pour protester contre l’adoption cette semaine du premier texte de la très controversée réforme judiciaire.

Avshalom Sassoni/Flash90 Manifestation contre la réforme judiciaire à Tel-Aviv, le 15 juillet 2023

Une contestation qui ne faiblit pas

La rue Kaplan de Tel-Aviv, épicentre du mouvement de protestation contre la réforme judiciaire, était à nouveau noire de monde ce jeudi soir. Des milliers de manifestants ont afflué des quatre coins de la ville vers cette grande artère. Aucun incident majeur n’avait pourtant été signalé, alors qu’un important dispositif policier a été déployé sur le boulevard Kaplan.

Les organisateurs du mouvement de contestation prévoient un nouveau rassemblement massif sur ce boulevard aux alentours de 20h (heure israélienne) ainsi que des manifestations devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem et dans tout le pays.

"La polémique autour de la réforme judiciaire va continuer à nuire à l'économie israélienne"

L’adoption lundi en troisième lecture du premier volet de la très controversée réforme judiciaire a déclenché un vent de critiques, en Israël et dans le monde. Des agences de notation comme Moody’s et Standard & Poors ont mis en garde Israël contre les conséquences négatives que pourrait générer cette instabilité pour l’économie israélienne. En parallèle, des députés du Likoud ont appelé, vendredi, à trouver des accords autour de la réforme judiciaire, afin de parvenir à un "large consensus national”. Le député Yuli Edelstein, chef de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, a déclaré, dans des extraits d'une interview qui sera diffusée samedi, qu'il ne permettrait plus aux membres de "la ligne dure de la coalition" (Smotrich et Ben Gvir) de détourner l'ordre du jour législatif. "Nous nous sommes endormis au volant", a déclaré M. Edelstein à Channel 12, faisant apparemment référence aux autres membres de la coalition. "Je n'ai pas peur de reconnaître une erreur", a-t-il lancé. "Mais cette situation où, chaque fois qu'il y a un compromis proposé, un membre de la coalition pose son veto ou menace, c'est terminé. Désormais, je serai consulté sur ce qui est soumis au vote et sur la manière dont cela se passe. Si ce n'est pas le cas, ils n'auront plus mon vote", a-t-il ajouté.

Itamar Ben Gvir, le chef du parti Otzma Yehudit (Force juive) a fustigé les députés du Likoud pour leurs propos et les a exhortés à ne pas oublier que "le peuple a choisi la droite" lors des dernières élections législatives.

Yonatan Sindel/Flash90 Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale à la Knesset, le parlement israélien à Jérusalem.

Les propos de ces députés surviennent alors que le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, du parti Likoud, a lui aussi affirmé qu'"Israël a besoin d'un gouvernement d'union nationale" et compte "œuvrer en ce sens, même si cela signifie qu'il doit démissionner de son poste", a rapporté vendredi le quotidien Yediot Aharonot.