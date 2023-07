Israël : enquête ouverte après une campagne visant à dénoncer les violences policières

"Les policiers ne sont pas des criminels, ce sont des héros", a déclaré Itamar Ben Gvir

Les autorités israéliennes ont ouvert une enquête samedi soir après que des photos de policiers filmés en train de frapper des manifestants lors de rassemblements contre la réforme judiciaire, ont été exposés par des étudiants. Des poursuites vont être engagées contre ces derniers pour insulte à un fonctionnaire, diffamation et incitation à la violence. Les photos des policiers, incluant leurs noms et d'autres détails personnels ont été éparpillées dans plusieurs centres de protestation à Tel-Aviv.

L'organisation regroupant les étudiants protestataires ayant distribué les pancartes a qualifié l'ouverture de l'enquête de décision "absurde". "Le but de ces pancartes était d'attirer l'attention du public sur les actes de violence de la semaine dernière. Nous ne nous laisserons pas décourager", a-t-elle déclaré.

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a réagi à ces actes en affirmant qu'ils "franchissaient une ligne rouge", et qu'il s'agissait d'une "campagne honteuse d'incitation à a violence d'un groupe d'anarchistes contre les policiers de Tel-Aviv". Il également déclaré son "soutien total" aux policiers, qualifiant ceux-ci de "héros". Itamar Ben Gvir a toutefois déclaré que toute plainte spécifique contre des policiers ferait l'objet d'une enquête. Une procédure a notamment été ouverte ces derniers jours contre un policier filmé en train de tirer un manifestant par les cheveux, puis de le projeter par dessus une balustrade en béton contre laquelle le jeune homme s'est violemment cogné la tête.

Le chef de la police a également vivement dénoncé la campagne. "Il s'agit d'un phénomène honteux et grave que nous n'avons pas rencontré jusqu'à présent. Ces policiers ont des familles et des enfants, et ils ont contribué pendant des décennies à la sécurité", a-t-il dit. "La police israélienne appelle le public à s'abstenir de publier de telles choses", a-t-il ajouté.