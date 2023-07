Tel-Aviv est la ville qui compte le plus de célibataires en Israël

Bnei Brak est la ville qui compte le moins de célibataires avec seulement 19% d'hommes et 13% de femmes

En 2021, 51 605 couples se sont mariés en Israël, soit une augmentation de 29 % par rapport à 2020, a annoncé dimanche le Bureau central des statistiques, à la veille de Tou Be Av (St-Valentin israélienne).

Par ailleurs, le pourcentage d'hommes célibataires de 25-29 ans est passé de 57% à 65% et le pourcentage de femmes célibataires de la même tranche d'âge est passé de 36% à 51%.

Les données montrent que parmi les grandes villes, la ville qui compte le plus de célibataires en Israël est Tel Aviv avec 88% chez les hommes et près de 81% chez les femmes. Herzliya et Ramat Gan arrivent juste derrière. En dernière position, avec le plus petit nombre de célibataires, se trouve la ville religieuse de Bnei Brak avec 19% d'hommes et 13% de femmes, suivie de Beit Shemesh.

En outre, le pourcentage de célibataires parmi les hommes âgés de 45 à 49 ans est passé de 6 % fin 2000 à 14 % fin 2021 et le pourcentage de célibataires parmi les femmes âgées de 45 à 49 ans a augmenté au cours de la même période de 6% à 11%.

Quant aux couples qui décident de se marier, il semble que l'âge du mariage ait effectivement augmenté. L'âge moyen des hommes qui se sont mariés pour la première fois est de 27,5 ans, tandis que la moyenne pour les femmes qui se sont mariées pour la première fois est de 25,2 ans.

Dans 88,5 % des mariages juifs en 2021, les deux époux se sont mariés pour la première fois contre 5,0% des mariages juifs entre deux personnes divorcées, 3,5 % entre un divorcé et une célibataire et 2,3 % entre un célibataire et une divorcée.