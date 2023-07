Un Israélien étudie le lien entre antibiotiques pendant la grossesse et comportement du bébé

"En cas de succès, cette étude permettra aux femmes de prendre des antibiotiques même pendant la grossesse et pendant l'allaitement"

Le professeur Omry Koren, l'un des chercheurs en microbiologie les plus reconnus au monde, est le récipiendaire d'une bourse du Conseil européen de la recherche (ERC). Le professeur Koren, de la faculté de médecine Azrieli de Bar-Ilan, a reçu la fameuse bourse pour ses recherches sur les effets de l'utilisation d'antibiotiques pendant la grossesse ou l'allaitement sur le comportement de l'enfant.

Le projet du professeur Koren examine l'utilisation accrue d'antibiotiques pendant la grossesse - ou alternativement pendant l'allaitement - et son impact potentiel sur le microbiome maternel et le développement fœtal, ce qui peut entraîner des changements de comportement à long terme, y compris l'agressivité.

Les recherches menées à ce jour dans le laboratoire de recherche sur le microbiome de Koren ont montré des résultats prometteurs soutenant l'hypothèse selon laquelle ces comportements sont partiellement affectés par les bactéries intestinales et les composés métaboliques associés. Ainsi, le Pr Koren développe un postbiotique (métabolites microbiens), à prendre quotidiennement après l'utilisation d'antibiotiques pendant la grossesse et l'allaitement, qui peut restaurer la forme et la fonction du microbiote et ainsi atténuer les changements de comportement du bébé. Le projet de Koren, connu sous le nom de PRO-MOM, s'appuiera sur ces découvertes et évoluera vers un modèle préclinique pour réduire l'agressivité et d'autres effets secondaires liés à l'utilisation d'antibiotiques pendant la grossesse ou l'allaitement.

"En cas de succès, cette étude permettra aux femmes de prendre des antibiotiques même pendant la grossesse et pendant l'allaitement en sachant qu'ils ne feront aucun mal à leur progéniture," a-t-il déclaré.

Mychele Daniau (AFP/Archives) Une femme enceinte à l'hôpital

La bourse Proof of Concept (PoC) offre un financement aux chercheurs qui sont actuellement financés ou ont déjà été financés par l'ERC pour permettre à leurs idées de progresser sur la voie de la recherche de pointe vers l'innovation. La bourse PoC, d'une valeur de 150 000 euros, aide les chercheurs à combler le fossé entre les découvertes issues de leurs recherches exploratoires et l'application pratique des résultats, y compris les premières phases de commercialisation. Koren a précédemment reçu une bourse ERC Consolidator, qui est décernée à des chercheurs exceptionnels avec une expérience scientifique très prometteuse, pour ses recherches préliminaires reliant le microbiote, les hormones et l'agressivité.